دولت آمریکا ۲۵۰ هزار روادید را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در ادامه سیاستهای مهاجرتی خود از لغو روادید ۲۵۰ هزار نفر خبر داده است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام این خبر، این اقدام را یک نقطه عطف تاریخی توصیف کرد و مدعی شد که اجرای این سیاست در راستای تعهد دولت واشنگتن برای تأمین امنیت شهروندان آمریکایی صورت گرفته است.
وی گفت: بزرگترین لغو روادید در تاریخ این کشور توسط دولت ترامپ انجام شده است.
سیاستهای مهاجرتی دولت ترامپ و محدودیتهای اعمالشده در زمینه ورود اتباع خارجی، بار دیگر توجهها را به رویکرد دولت تروریست آمریکا در قبال مهاجرت جلب کرده است.
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