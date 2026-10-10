تیراندازی مرگبار در جورجیا؛ پنج نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس شهر داگلاس اعلام کرد شامگاه جمعه، ۹ اکتبر (۱۷ مهر)، در پی دریافت گزارشی درباره وقوع تیراندازی، مأموران به یک منزل مسکونی اعزام شدند و پنج نفر را با جراحات ناشی از اصابت گلوله پیدا کردند که همگی جان باخته بودند.

بر اساس گزارش رسانه محلی «داگلاس ناو»، این حادثه حدود ساعت ۲۳ در محله تاچتون وودز و در خانه‌ای واقع در خیابان رابین رخ داد. این رسانه گزارش داد که عامل تیراندازی مرد بوده و پس از کشتن چهار نفر، با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داده است.

مأموران پلیس داگلاس در محل حادثه حضور یافتند. پلیس اعلام کرده است که تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی پس از روشن‌ شدن ابعاد ماجرا منتشر خواهد شد. هویت قربانیان و انگیزه این اقدام هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است.