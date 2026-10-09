آمادگی نیروهای پالایشگاه لاوان در مدیریت حوادث مؤثر بود

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج گشمردی، مدیر اچ‌اس‌ئی‌دی شرکت پالایش نفت لاوان با اشاره به آسیب به بخشی از تأسیسات پالایشگاه لاوان در جنگ تحمیلی سوم بیان کرد: این حادثه یکی از دشوارترین و تلخ‌ترین تجربه‌های کاری من بود، اما مهم‌ترین نکته امیدوارکننده در این شرایط، نداشتن تلفات جانی بود.

وی افزود: پس از وقوع حادثه، نیروهای آتش‌نشانی، بهره‌برداری، تعمیرات، سرمایه انسانی، حراست و دیگر واحدها بدون وقفه و به‌صورت شبانه‌روزی در محل حضور داشتند و برای حفاظت از کارکنان و تأسیسات و تداوم فعالیت پالایشگاه تلاش کردند.

مدیر اچ‌اس‌ئی‌دی شرکت پالایش نفت لاوان با تأکید بر آمادگی نیروهای آتش‌نشانی و اچ‌اس‌ئی‌دی در مدیریت شرایط اضطراری تصریح کرد: آمادگی در حوزه اچ‌اس‌ئی‌دی نوعی الزام است و آموزش مستمر، برگزاری مانورهای اطفای حریق، تمرین سناریوهای شرایط اضطراری، آماده‌به‌کاری تجهیزات و آمادگی سرمایه انسانی باید همواره در بالاترین سطح قرار داشته باشد.

گشمردی ادامه داد: در چنین شرایطی، مدیریت و فرماندهی صحنه اهمیت زیادی دارد و هماهنگی میان واحدها و سرعت عمل نیروها می‌تواند در کنترل حادثه و جلوگیری از گسترش پیامدهای آن مؤثر باشد.

وی حمایت و حضور مدیرعامل شرکت پالایش نفت لاوان در شرایط بحران را مؤثر دانست و گفت: پشتیبانی مدیریت و حضور مدیران در کنار کارکنان، در این بحران نقش مهمی در هماهنگی اقدام‌ها، تقویت روحیه آتش‌نشانان و عبور از شرایط اضطراری داشت.

مدیر اچ‌اس‌ئی‌دی شرکت پالایش نفت لاوان با اشاره به نقش مسئول مدیریت بحران و مدیران واحدهای مختلف در هماهنگی و مدیریت شرایط افزود: تجربه این حادثه بار دیگر اهمیت آمادگی، هماهنگی، سرعت عمل و کار تیمی را نشان داد.

گشمردی با اشاره به همدلی کارکنان پالایشگاه لاوان بیان کرد: در این شرایط، همه واحدها در کنار یکدیگر قرار گرفتند و با احساس مسئولیت برای حفاظت از کارکنان، صیانت از تأسیسات و استمرار تولید نفت کشور تلاش کردند.

وی مهم‌ترین دستاورد این حادثه را انسجام و مسئولیت‌پذیری کارکنان دانست و گفت: دانش و تجربه نیروها، در کنار حمایت و مدیریت مناسب، زمینه را برای بازسازی، بازگشت شرایط به وضع عادی و تداوم تولید فراهم کرد.

شرکت پالایش نفت لاوان در جزیره لاوان فعالیت می‌کند و از واحدهای پالایشی صنعت نفت در منطقه خلیج فارس به‌ شمار می‌رود. این پالایشگاه افزون‌بر فرآورش نفت خام، در تأمین بخشی از فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور نقش دارد و استمرار فعالیت آن به آمادگی مستمر نیروهای عملیاتی، ایمنی و آتش‌نشانی وابسته است. در جریان حمله جنگ تحمیلی سوم در فروردین امسال، بخشی از تأسیسات این شرکت آسیب دید.