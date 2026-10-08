به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی فیضی گفت: حجم دریافت و فرآورش گاز در ۶ ماه نخست امسال به ۷ میلیارد و ۹۵ میلیون مترمکعب رسید. درحالی‌که این عدد در مدت مشابه پارسال معادل ۶ میلیارد و ۱۷ میلیون مترمکعب بوده است که نشان‌دهنده افزایش ۱۸ درصدی تولید است.

وی با اشاره به اینکه این آمار بالاترین حجم دریافت گاز را در ۱۰ سال قبل (در مدت مشابه ۶ ماه هر سال) برای این مجتمع رقم زده است، تصریح کرد: این دستاورد حاصل مجموعه‌ای از راهبردها و برنامه‌های فنی و عملیاتی است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد ادامه داد: تلاش شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیر کارکنان این مجموعه در انجام اقدام‌هایی نظیر کاهش زمان تعمیرات اساسی، انجام به‌موقع و فشرده تعمیرات واحدهای عملیاتی در مدت فقط ۲۵ روز و اجرای تعمیرات توقف کلی پیشگیرانه فقط در ۴ روز، نقش کلیدی در کسب این موفقیت و ثبت رکورد افزایش تولید داشته است.

بر اساس اعلام وزارت نفت، فیضی افزود: بهینه‌سازی فرایندهای عملیاتی، ارتقای ضریب بهره‌وری تجهیزات و تقویت نظارت‌های فنی و عملیاتی، از دیگر عوامل مهمی بود که دست‌دردست هم داد تا این پایداری و افزایش کم‌نظیر تولید محقق شود.

وی گفت: مجموعه این اقدام‌ها و تلاش‌ها در زمینه تداوم فعالیت‌های پالایشگاه و آمادگی حداکثری برای تأمین پایدار گاز مورد نیاز کشور در ماه‌های سرد سال انجام شده است.