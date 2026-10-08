  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

پالایشگاه هاشمی‌نژاد رکورد ۱۰ ساله فرآورش گاز را ثبت کرد

پالایشگاه هاشمی‌نژاد رکورد ۱۰ ساله فرآورش گاز را ثبت کرد

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد از ثبت رکورد ۱۰ ساله دریافت گاز و افزایش بیش از یک میلیارد مترمکعبی حجم فرآورش گاز این شرکت در ۶ ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی فیضی گفت: حجم دریافت و فرآورش گاز در ۶ ماه نخست امسال به ۷ میلیارد و ۹۵ میلیون مترمکعب رسید. درحالی‌که این عدد در مدت مشابه پارسال معادل ۶ میلیارد و ۱۷ میلیون مترمکعب بوده است که نشان‌دهنده افزایش ۱۸ درصدی تولید است.

وی با اشاره به اینکه این آمار بالاترین حجم دریافت گاز را در ۱۰ سال قبل (در مدت مشابه ۶ ماه هر سال) برای این مجتمع رقم زده است، تصریح کرد: این دستاورد حاصل مجموعه‌ای از راهبردها و برنامه‌های فنی و عملیاتی است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد ادامه داد: تلاش شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیر کارکنان این مجموعه در انجام اقدام‌هایی نظیر کاهش زمان تعمیرات اساسی، انجام به‌موقع و فشرده تعمیرات واحدهای عملیاتی در مدت فقط ۲۵ روز و اجرای تعمیرات توقف کلی پیشگیرانه فقط در ۴ روز، نقش کلیدی در کسب این موفقیت و ثبت رکورد افزایش تولید داشته است.

بر اساس اعلام وزارت نفت، فیضی افزود: بهینه‌سازی فرایندهای عملیاتی، ارتقای ضریب بهره‌وری تجهیزات و تقویت نظارت‌های فنی و عملیاتی، از دیگر عوامل مهمی بود که دست‌دردست هم داد تا این پایداری و افزایش کم‌نظیر تولید محقق شود.

وی گفت: مجموعه این اقدام‌ها و تلاش‌ها در زمینه تداوم فعالیت‌های پالایشگاه و آمادگی حداکثری برای تأمین پایدار گاز مورد نیاز کشور در ماه‌های سرد سال انجام شده است.

کد مطلب 6971746

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها