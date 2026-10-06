به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بورد روز سه‌شنبه در نشستی با مدیران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در محل ساختمان مرکزی این شرکت، افزون بر قدردانی از تلاش‌ها و زحمت‌های کارکنان و مدیران، بر ضرورت بهره‌گیری از نگاه راهبردی، علمی و جامع در مدیریت مسائل صنعت نفت و به‌ویژه صنعت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد.

وی با اشاره به سابقه ۳۵ ساله فعالیتش در صنعت نفت افزود: در نشست‌های مدیریتی، برای فراهم کردن امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر و نگاه کلان به مسائل، اطلاعات باید به‌صورت منسجم و در قالب جمع‌بندی‌های مدیریتی ارائه شود.

سرپرست وزارت نفت با بیان اینکه در سازمان‌های بزرگ، حجم بالای فعالیت‌ها گاهی سبب می‌شود مسائل اصلی در میان جزئیات و چالش‌های روزمره کمتر دیده شوند، اعلام کرد: نگاه از بالا و خارج از فضای روزمره سازمان می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مشکلات و یافتن راهکارهای مناسب کمک کند.

بورد با تاکید بر موضوع‌های مرتبط با حوزه‌های گاز و فرآورده‌های نفتی، بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر و مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی کشور تاکید و اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از منابع مورد نیاز کشور در داخل تامین می‌شود، باید به جای آنکه دیگران برای ما تصمیم‌سازی کنند، با شناخت دقیق اوضاع، طرح و برنامه داشته باشیم.

اقدام‌هایی مهم در زمینه کارت هوشمند سوخت انجام شده است

وی موضوع مدیریت مصرف سوخت، به‌ویژه بنزین و گازوئیل، را از مسائل مهم کشور دانست و یادآورشد: اقدام‌ها در زمینه کارت هوشمند سوخت مهم است، اما باید به تهدیدها و حمله‌های سایبری، توجه ویژه داشت و امنیت و پایداری سامانه‌های مرتبط با سوخت را تضمین کرد.

سرپرست وزارت نفت تاکید کرد: مدیریت مصرف و اجرای طرح‌های کارشناسی در حوزه سوخت می‌تواند به بهبود تدریجی اوضاع کشور کمک کند؛ با این حال، هدف اصلی نباید تنها مدیریت امور جاری باشد، بلکه باید به سمت اصلاح الگوی حکمرانی و ارتقای شیوه اداره مجموعه‌ها حرکت کنیم.

بورد استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی را برای توسعه آموزش‌های تخصصی و تربیت نیروهای جوان ضروری دانست و ادامه داد: باید زمینه‌ای فراهم شود تا نیروهای جوان، به‌ویژه در سال‌های نخست خدمت، در مسیر صحیح سازمانی قرار گیرند و از ظرفیت و انگیزه آنان به شکل مؤثر استفاده شود.

توجه به ظرفیت‌ها زیرساخت‌ها را تقویت می‌کند

وی با اشاره به اهمیت کریدورهای اصلی انتقال، جابه‌جایی نفت و فرآورده‌های نفتی، بر ضرورت هدایت بخشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های سازمانی در این مسیرها تاکید کرد و گفت: توجه به این ظرفیت‌ها می‌تواند در تقویت زیرساخت‌های صنعت نفت مؤثر باشد.

سرپرست وزارت نفت همچنین با اشاره به اوضاع کشور و ضرورت ایجاد امید در جامعه، بیان کرد: در وضع موجود، باید با اقدام‌های موثر و ملموس، زمینه افزایش امید برای مردم فراهم شود. مدیریت صحیح مصرف و استفاده بهینه از منابع از این اقدام‌ها به شمار می‌آیند.

بورد با تشبیه این وضع به ماهی در آب اضافه کرد: گاهی افراد در داخل یک مجموعه بزرگ، به دلیل حضور مستمر در آن، اهمیت و ابعاد واقعی فعالیت‌های انجام‌شده را کمتر درک می‌کنند. در مقاطع دشوار، اگر گروه‌های اجرایی و متخصص صنعت نفت پای کار نبودند، مشکلات کشور می‌توانست بسیار گسترده‌تر شود.

وی با قدردانی از عملکرد نیروهای متخصص و مجموعه مدیریتی، وجود تخصص، همدلی و انسجام در میان مدیران را از نقاط قوت مجموعه برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با تقویت نگاه علمی، راهبردی و منسجم، این ظرفیت در شرکت‌های مختلف صنعت نفت توسعه یابد.

تولید فرآورده‌های نفتی ۳ درصد افزایش یافت

محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم در این نشست با ارائه گزارشی به سرپرست وزارت نفت اعلام کرد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در شرایط جنگی، تحریم و محدودیت منابع مالی، با تغییر رویکرد مدیریتی، چهار محور اصلی شامل توازن عرضه و تقاضا، توسعه زنجیره ارزش، توسعه سرمایه انسانی و حکمرانی داده‌محور را دنبال کرده است.

وی افزود: در این چارچوب، ۶ راهبرد شامل افزایش و کیفی‌سازی تولید، مدیریت مصرف، توسعه زیرساخت‌ها، بهبود سطح ذخیره‌سازی‌ها و تأمین سوخت، توسعه سرمایه انسانی و پژوهش و تحول دیجیتال تعریف شد.

عظیمی‌فر یادآورشد: در بخش تولید، با افزایش خوراک، اجرای طرح‌های کلیدی و تعمیرات اساسی، میانگین تولید بنزین حدود ۱۷ درصد افزایش یافت، همچنین چهار طرح کیفی‌سازی به بهره‌برداری رسید و حدود سه درصد به تولید فرآورده‌ها افزوده شد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: در حوزه مصرف، رشد سالانه مصرف بنزین که حدود ۶ درصد بود، با مجموعه اقدام‌های مدیریتی به حدود صفر رسید و در شهریور منفی شد. امسال مصرف نفت‌گاز هم حدود ۲ تا سه درصد کاهش یافت. اصلاح‌های قیمتی، مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق، افزون بر کاهش مصرف، سبب بهبود منابع هدفمندی شد.

سی‌ان‌جی یکی از ظرفیت‌های مهم مدیریت مصرف است

وی ادامه داد: سی‌ان‌جی یکی از ظرفیت‌های مهم مدیریت مصرف است و پس از اجرای طرح قیمت سوم، مصرف این حامل انرژی حدود ۱۲ درصد افزایش یافت.

عظیمی‌فر خاطرنشان کرد: در زمینه مبارزه با قاچاق، حدود ۶۶ هزار پرونده فعال ساماندهی و حدود ۷۷ هزار بارنامه بررسی و اصلاح و حدود ۲ هزار کارت سوخت مهاجر شناسایی و ساماندهی شد و در عین حال ساماندهی حدود ۶۰۰ هزار کارت سوخت در بخش‌های مختلف نیز در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های آزاد جایگاه‌ها در تهران در حال اجراست و کارت‌ها حذف نمی‌شوند، بلکه استفاده از آن‌ها ساماندهی و از سوءاستفاده جلوگیری می‌شود.

وی اظهارکرد: در بخش زیرساخت، در ۲ سال حدود هزار کیلومتر به شبکه خطوط لوله کشور افزوده شده و پروژه‌های مهمی در حال تکمیل و بهره‌برداری است. افزون بر این برای توسعه سرمایه انسانی، مرکزی راه‌اندازی شده است که تاکنون حدود ۱۰۰ نفر در دوره‌های تخصصی آن شرکت کرده‌اند.

تولید پالایشگاهی حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است

عظیمی‌فر ‌اعلام کرد: هدف اصلی، مهار مصرف، افزایش تولید، تقویت ذخیره‌سازی‌ها و کاهش هرچه بیشتر وابستگی به واردات بنزین است. در حوزه گازوئیل نیز، طرحی برای کاهش یارانه و مدیریت مصرف و صادرات تدوین شده است که می‌تواند منابع قابل‌توجهی برای کشور ایجاد کند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تاکید کرد: در حوزه‌های مختلف هم حداکثر توان این شرکت برای تحقق ماموریت‌ها و افزایش درآمد و بهره‌وری به‌کار گرفته می‌شود.