برقراری آرامش به دیشموک

ایرج کاظمی‌جو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت درگیری در روستای دلی از توابع بخش دیشموک، از استقرار اعضای شورای تأمین و نیروهای امنیتی و انتظامی در منطقه خبر داد و گفت: تاکنون سه نفر در این درگیری جان خود را از دست داده‌اند و تدابیر لازم برای حفظ امنیت عمومی اتخاذ شده است.

وی با اشاره به حضور مسئولان قضایی، فرماندهان نظامی و انتظامی و ائمه جمعه در منطقه افزود: وضعیت فعلی آرام و تحت کنترل است و تلاش‌ها برای جلوگیری از تداوم درگیری‌ها ادامه دارد.

فرماندار کهگیلویه همچنین از حضور برخی افراد غیربومی در ارتفاعات خبر داد و گفت: تحرکات این افراد تحت رصد نیروهای امنیتی قرار دارد.

کاظمی‌جو با تأکید بر نقش بزرگان و ریش‌سفیدان در حل اختلافات، از آغاز میانجی‌گری برای پایان دادن به تنش‌ها خبر داد و از طرفین خواست با خویشتنداری، از اقدامات مسلحانه و خودسرانه پرهیز کنند.

وی هشدار داد با هرگونه اقدام مخل امنیت عمومی برخورد قانونی خواهد شد و اولویت اصلی مسئولان، حفظ جان مردم و برقراری امنیت پایدار در منطقه است.