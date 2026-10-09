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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۷

برقراری آرامش به دیشموک

برقراری آرامش به دیشموک

یاسوج- فرماندار کهگیلویه با تأیید جان‌باختن سه نفر در درگیری روستای دلی دیشموک، از حضور نیروهای امنیتی و قضایی و برقراری آرامش در این شهر خبر داد.

ایرج کاظمی‌جو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت درگیری در روستای دلی از توابع بخش دیشموک، از استقرار اعضای شورای تأمین و نیروهای امنیتی و انتظامی در منطقه خبر داد و گفت: تاکنون سه نفر در این درگیری جان خود را از دست داده‌اند و تدابیر لازم برای حفظ امنیت عمومی اتخاذ شده است.

وی با اشاره به حضور مسئولان قضایی، فرماندهان نظامی و انتظامی و ائمه جمعه در منطقه افزود: وضعیت فعلی آرام و تحت کنترل است و تلاش‌ها برای جلوگیری از تداوم درگیری‌ها ادامه دارد.

فرماندار کهگیلویه همچنین از حضور برخی افراد غیربومی در ارتفاعات خبر داد و گفت: تحرکات این افراد تحت رصد نیروهای امنیتی قرار دارد.

کاظمی‌جو با تأکید بر نقش بزرگان و ریش‌سفیدان در حل اختلافات، از آغاز میانجی‌گری برای پایان دادن به تنش‌ها خبر داد و از طرفین خواست با خویشتنداری، از اقدامات مسلحانه و خودسرانه پرهیز کنند.

وی هشدار داد با هرگونه اقدام مخل امنیت عمومی برخورد قانونی خواهد شد و اولویت اصلی مسئولان، حفظ جان مردم و برقراری امنیت پایدار در منطقه است.

کد مطلب 6972712

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    نظرات

    • FR ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
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      پاسخ
      احسنت بهتون

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