جزئیات جدید از درگیری خونین در دیشموک

رضا رستم‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات درگیری مسلحانه در حوزه دیشموک اظهار کرد: ریشه این درگیری به اختلافی بازمی‌گردد که چند روز پیش در رامهرمز رخ داد و در ادامه، دامنه آن به بستگان دو طرف در منطقه دیشموک کشیده شد.

وی افزود: در درگیری اولیه، فردی با سلاح سرد مجروح شد و به کما رفت. پس از این حادثه، اختلاف میان بستگان دو طرف شدت گرفت و درگیری به منطقه دیشموک رسید.

تیراندازی میان دو خانواده در دو سوی کوه

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه با اشاره به وضعیت میدانی محل حادثه گفت: دو خانواده در دو سوی کوه مقابل یکدیگر قرار دارند و در جریان درگیری، تیراندازی میان طرفین انجام شده است.

رستم‌نژاد با بیان اینکه سه نفر در این حادثه جان باخته‌اند، تصریح کرد: شمار دقیق افراد درگیر و مجروحان هنوز مشخص نیست و بررسی ابعاد حادثه ادامه دارد.

استقرار نیروهای انتظامی برای جلوگیری از افزایش تلفات

وی با اشاره به حضور نیروهای انتظامی در منطقه بیان کرد: از همان ابتدای وقوع درگیری، نیروهایی از دهدشت به محل اعزام شدند و اعضای شورای تأمین شهرستان نیز برای مدیریت شرایط در منطقه حضور دارند.

دادستان کهگیلویه ادامه داد: با توجه به استقرار افراد مسلح در دو سوی کوه و احتمال تشدید درگیری، اولویت اصلی، جلوگیری از افزایش تلفات و کنترل شرایط امنیتی است.

آرامش نسبی در منطقه؛ بررسی ابعاد قضایی حادثه ادامه دارد

رستم‌نژاد با بیان اینکه در حال حاضر آرامش نسبی در منطقه برقرار شده است، گفت: از ظهر امروز تاکنون اقدامات انتظامی و امنیتی برای مهار تنش ادامه دارد و هم‌زمان تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت بزرگان و معتمدان دو خانواده، ریشه اختلاف برطرف شود.

وی تأکید کرد: شناسایی عاملان تیراندازی و بررسی ابعاد قضایی حادثه در دستور کار قرار دارد و تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار درگیری و افزایش تلفات اتخاذ شده است.