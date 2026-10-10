به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اصغر جمالی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری منجر به قتل در یکی از پارک‌های شهر قزوین، مأموران انتظامی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد جوانی ۲۰ ساله بر اثر اصابت ضربه چاقو به ناحیه قفسه سینه مجروح شده و عوامل اورژانس او را به مرکز درمانی منتقل کرده‌اند، اما این جوان به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: در جریان تحقیقات پلیسی و با اخذ اظهارات شاهدان، مشخص شد عامل درگیری جوانی ۲۰ ساله بوده که پس از وقوع حادثه از محل متواری شده است.

جمالی خاطرنشان کرد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مخفیگاه متهم را شناسایی و در عملیاتی او را دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های اولیه به ارتکاب قتل اعتراف کرده است، گفت: متهم علت درگیری را اختلافات قبلی با مقتول عنوان کرده و پس از تفهیم اتهام از سوی مقام قضایی و صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شده است.