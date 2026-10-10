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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

قتل جوان ۲۰ ساله در یکی از پارک‌های قزوین؛ قاتل دستگیر شد

قتل جوان ۲۰ ساله در یکی از پارک‌های قزوین؛ قاتل دستگیر شد

قزوین- جانشین فرمانده انتظامی قزوین از دستگیری متهم به قتل جوانی ۲۰ ساله خبر داد که در پی درگیری در یکی از پارک‌های شهر قزوین، بر اثر اصابت چاقو به قفسه سینه جان باخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اصغر جمالی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری منجر به قتل در یکی از پارک‌های شهر قزوین، مأموران انتظامی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد جوانی ۲۰ ساله بر اثر اصابت ضربه چاقو به ناحیه قفسه سینه مجروح شده و عوامل اورژانس او را به مرکز درمانی منتقل کرده‌اند، اما این جوان به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: در جریان تحقیقات پلیسی و با اخذ اظهارات شاهدان، مشخص شد عامل درگیری جوانی ۲۰ ساله بوده که پس از وقوع حادثه از محل متواری شده است.

جمالی خاطرنشان کرد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مخفیگاه متهم را شناسایی و در عملیاتی او را دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های اولیه به ارتکاب قتل اعتراف کرده است، گفت: متهم علت درگیری را اختلافات قبلی با مقتول عنوان کرده و پس از تفهیم اتهام از سوی مقام قضایی و صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شده است.

کد مطلب 6973314

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