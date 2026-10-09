https://mehrnews.com/x3dh8c ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۵ کد مطلب 6972807 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۵ تجمعات شبانه مشهد به یاد کودکان شهید مشهد- در دویست و بیست و سومین شب از تجمعات مردم مشهد، یاد شهدای کودک با حضور پرشور مردم در خیابان گرامی داشته شد. دریافت 17 MB کد مطلب 6972807 کپی شد مطالب مرتبط دهقانی:حضور مستمر مردم در صحنهها نشاندهنده پایداری بالای ملت است روایت مهر از حضور حماسی مردم چناران در تجمعات شبانه تداوم پرشور تجمعات شبانه در شهرستان مرزی تربت جام ۲۲۱ شب حماسه سازی مردم مشهد برای وطن برچسبها کودکان میناب.هرمزگان مشهد
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