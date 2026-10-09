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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۵

تجمعات شبانه مشهد به یاد کودکان شهید

تجمعات شبانه مشهد به یاد کودکان شهید

مشهد- در دویست و بیست و سومین شب از تجمعات مردم مشهد، یاد شهدای کودک با حضور پرشور مردم در خیابان گرامی داشته شد.

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کد مطلب 6972807

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