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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸

روایت مهر از حضور حماسی مردم چناران در تجمعات شبانه

روایت مهر از حضور حماسی مردم چناران در تجمعات شبانه

چناران- در این فیلم روایت مهر از دویست و بیست و دومین حضور حماسی مردم چناران در تجمعات شبانه را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6972142

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