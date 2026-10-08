https://mehrnews.com/x3dgRD ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸ کد مطلب 6972142 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸ روایت مهر از حضور حماسی مردم چناران در تجمعات شبانه چناران- در این فیلم روایت مهر از دویست و بیست و دومین حضور حماسی مردم چناران در تجمعات شبانه را مشاهده می کنید. دریافت 28 MB کد مطلب 6972142 کپی شد مطالب مرتبط تداوم پرشور تجمعات شبانه در شهرستان مرزی تربت جام روایتی از ۱۶۸ رویای ناتمام به یاد کودکان میناب در تجمعات شبانه مشهد ۲۲۱ شب حماسه سازی مردم مشهد برای وطن تجمعات شبانه مشهد به یاد کودکان شهید ۲۲۴ شب حماسه آفرینی مشهدی ها در خیابان تداوم حضور حماسی مردم غیور گناباد در اجتماعات شبانه اجتماع شبانه مردم چناران همراه با سخنرانی پیرامون جمعیت و خانواده برچسبها بیعت با رهبر انقلاب رهبر شهید چناران و بینالود
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