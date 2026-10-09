به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدقاسم دهقانی در خطبه‌های نماز جمعه بجستان، در ابتدا با توصیه به رعایت تقوای الهی، ضمن یادکرد از یاد و خاطره امامان معصوم، علما و مراجع تقلید و تمامی شهدای مقاومت از صدر اسلام تا امروز، بر اهمیت بزرگداشت هفته گرامیداشت شهدای عزیز تأکید کرد.

امام جمعه بجستان با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، از تلاش‌های تمامی شهدای مقاومت، از جمله سرداران، دانشمندان، زنان و کودکان، یاد کرد و ضمن ادای احترام به پدران و مادرانی که با حضور در نماز جمعه، در مسیر خدمت و عبادت گام برمی‌دارند، خواستار بهره‌مندی از برکات این ایام شد.

وی در ادامه به بررسی وضعیت جامعه پرداخت و با اشاره به مشکلات ملموس اقتصادی، بر ضرورت استقامت و پایداری تأکید کرد.

دهقانی گفت: علی‌رغم تمامی فشارهای اقتصادی که مردم با آن روبه‌رو هستند، حضور مستمر و بی‌وقفه مردم در صحنه‌ها و میدان‌های مختلف، نشان‌دهنده پایداری بالای ملت است.

امام جمعه بجستان با قدردانی از ایستادگی مردم، افزود: هیچ زبانی نمی‌تواند گویای تشکر از شما مردم باشد. شما پرچمی را در میادین برافراشته‌اید که نشان از وفاداری عمیق شما دارد و این ایستادگی، موجب خرسندی قلب نایب امام زمان (عج) شده است.