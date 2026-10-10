محمدحسین علیزاده کیاپی، مسئول بازی موبایلی «محفلستان»، درباره استقبال مخاطبان از این بازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: تعداد افرادی که تاکنون محفلستان را نصب کردند و در آن فعالیت دارند، از ۴۰۰ هزار نفر فراتر رفته است. شکرانه استقبال مردم عزیز و قرآن‌دوست ایران، توسعه این بازی است و تیم محفلستان در حال طراحی بخش‌های جدیدی است که ان‌شاءالله در طول سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

علیزاده، با اشاره به نقش این بازی در ایجاد انگیزه برای یادگیری قرآن بیان کرد: یکی از دغدغه‌های مخاطبان، تنوع کم روش‌های آشنایی با مفاهیم قرآن، حفظ قرآن و در کل آموزش قرآن بود. طراحی منطق بازی، گام‌به‌گام کردن مراحل، طراحی منطق امتیازگیری و رشد جایگاه مخاطب در میان مجموع کاربران، در کنار ویژگی‌هایی که در دنیای بازی مرسوم است، به جذابیت یادگیری و انس با قرآن برای مخاطب افزوده است.

مسئول بازی موبایلی «محفلستان» افزود: همین امر باعث شده است بسیاری از کودکان و نوجوانان خودشان مبلغ محفلستان باشند. در نمونه‌ای که اخیراً با ایشان آشنا شدم، دو نوجوان آملی به نام‌های سجاد حاتمی‌راد ۹ ساله و محمدطه بابازاده ۱۲ ساله، شب‌ها در میان تجمعات مردمی این شهر، با طراحی کارت‌های تبلیغ محفلستان، کودکان و نوجوانان آملی را به شرکت در این بازی ترغیب می‌کنند.

او درباره مخاطبان «محفلستان» گفت: همان‌طور که مخاطب محفل در طول این سال‌ها خانواده‌ها بودند، در «محفلستان» نیز تلاش کردیم تجربه شیرینی را برای همه اعضای خانواده ایجاد کنیم. اگرچه طبق آمارها، مخاطب کودک و نوجوان بخش غالب مخاطبان ما در «محفلستان» را شکل می‌دهند، ارزیابی تیم پشتیبانی این بازی نشان می‌دهد که اکثر مخاطبان کودک و نوجوان ما با همراهی و مشارکت پدر و مادر خود مشغول پیشرفت در این بازی هستند.

علیزاده، درباره ایده اولیه شکل‌گیری محفلستان توضیح داد: تعامل محفل و بینندگان آن به‌تدریج از تعامل یک‌سویه به یک زیست مشترک قرآنی تبدیل شده است؛ مسیری که قریب به چهار سال قدمت یافته و کمیت و کیفیت این رابطه در این مرحله از هم‌افزایی مشترک عوامل محفل و همراهان آن شکل می‌یابد.

مسئول بازی موبایلی «محفلستان» افزود: پس از استقبال مردم از برنامه تلویزیونی محفل و درخواست‌ها برای تولید اختصاصی ویژه کودک و نوجوان، «محفل ستاره‌ها» تولید و پخش شد و به همین منوال، بنا به پیشنهاد و درخواست مردم، بخش‌هایی چون «مدرسه محفل» و بازی «محفلستان» عرضه شد.

او درباره چالش‌های ساخت و توسعه بازی گفت: «محفلستان»، همچون سایر بازی‌ها و برنامه‌های کاربردی که در تعامل با مخاطب خود را رشد می‌دهند، تلاش کرده است از ظرفیت کسانی که بازی را تجربه می‌کنند، استفاده کند تا تجربه بهتری را برای کاربران خود پدید آورد.