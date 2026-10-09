«اهل کاشانم، اما شهر من کاشان نیست»؛ وطنِ گمشده سهراب کجاست؟

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: در گستره شعر معاصر فارسی، مفهوم «وطن»، «زادگاه» و «هویت ملی» عمدتاً در پیوند با گفتمان‌های مسلط ایدئولوژیک، فراز و فرودهای پرشتاب سیاسی یا مرثیه‌سرایی برای شکوه ازدست‌رفته تاریخی بازتاب یافته است. بسیاری از شاعران نوگرا، وطن را در هیئت سرزمینی زخم‌خورده یا تندیسی از نمادهای قهرمانی و حماسی تصویر کرده‌اند. با این حال، در منظومه شعری سهراب سپهری، که ۱۵ مهر ۱۳۰۷ در قم چشم به جهان گشود و در کاشان بزرگ شد و در گستره جهان بالید، این انگاره دستخوش دگرگونی بنیادین و بازتعریفی وجودشناختی می‌شود؛ دگرگونی خاستگاهی که در آن وطن از یک مرز محدود جغرافیایی و بار سیاسی-خطابی فاصله گرفته و به ساختاری تصویری، اقلیمی، فلسفی و معنوی ارتقا می‌یابد.

برای سپهری، میهن‌دوستی نه بر پایه رجزخوانی‌های رسمی، بلکه بر اساس کشف دوباره خاک، احترام به آب، ادراک هندسه کویر و لمس بی‌واسطه میراث ملموس زندگی ایرانی بنا می‌شود. زادگاه برای او نقطه ثقلی است که شناخت جهان پیرامون از آن آغاز می‌گردد؛ نقطه‌ای مشخص به نام کاشان که با سفالینه‌های پیشاتاریخی، خانه‌های خشتی، جویبارها و عطر باغ‌هایش، بستر تکوین نگاه زلال شاعر را فراهم می‌سازد، اما هرگز ذهن پویای او را در خود محصور نمی‌کند. بازخوانی انتقادی آثار سپهری نشان می‌دهد که او چگونه توانسته است عناصر فرهنگ بومی و اقلیم کویری ایران را در تاروپود تجربه‌ای اگزیستانسیال و جهان‌شمول بگنجاند.

شعر صدای پای آب او را، که در تابستان ۱۳۴۳ در قریه چنار کاشان سروده و نثار شبهای خاموش مادرش کرده است، می‌توان اتوبیوگرافی یا شرح حال خودنوشت این شاعر و بیان مانیفیست و منظر و باور او به جهان دانست:

اهل کاشانم

روزگارم بد نیست

تکه نانی دارم، خرده هوشی، سر سوزن ذوقی

مادری دارم بهتراز برگ درخت

دوستانی بهتر از آب روان

و خدایی که دراین نزدیکی است

لای این شب بوها پای آن کاج بلند

روی آگاهی آب روی قانون گیاه

من مسلمانم

قبله ام یک گل سرخ

جانمازم چشمه مُهرم نور

دشت سجادۀ من

من وضو با تپش پنجره ها می گیرم

در نمازم جریان دارد ماه

جریان دارد طیف

سنگ از پشت نمازم پیداست

همه ذرات نمازم متبلور شده است

من نمازم را وقتی می خوانم

که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو

من نمازم را پی تکبیره الاحرام علف می خوانم

پی قد قامت موج

کعبه ام بر لب آب

کعبه ام زیر اقاقی هاست

کعبه ام مثل نسیم باغ به باغ می رود شهر به شهر

حجرالاسود من روشنی باغچه است

اهل کاشانم

پیشه ام نقاشی است

گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ می فروشم به شما

تا به آواز شقایق که در آن زندانی است

دل تنهایی تان تازه شود

چه خیالی چه خیالی ... می دانم

پرده ام بی جان است

خوب می دانم حوض نقاشی من بی ماهی است

اهل کاشانم

نسبم شاید برسد

به گیاهی در هند به سفالینه ای از خاک سیلک

نسبم شاید به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد

پدرم پشت دو بار آمدن چلچله ها پشت دو برف

پدرم پشت دو خوابیدن در مهتابی

پدرم پشت زمانها مرده است

پدرم وقتی مرد آسمان آبی بود

مادرم بی خبر از خواب پرید خواهرم زیبا شد

پدرم وقتی مرد پاسبان ها همه شاعر بودند

مرد بقال از من پرسید :‌ چند من خربزه می خواهی ؟

من از او پرسیدم : دل خوش سیری چند ؟

پدرم نقاشی می کرد

تار هم می ساخت تار هم میزد

خط خوبی هم داشت

باغ ما در طرف سایۀ دانایی بود

باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه

باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس و آیینه بود

باغ ما شاید قوسی از دایره سبز سعادت بود

میوه کال خدا را آن روز می جویدم در خواب

آب بی فلسفه می خوردم

توت بی دانش می چیدم

تا اناری ترکی بر می داشت دست فواره خواهش می شد

تا چلویی می خواند سینه از ذوق شنیدن می سوخت

گاه تنهایی صورتش را به پس پنجره می چسبانید

شوق می آمد دست در گردن حس می انداخت

فکر بازی می کرد

زندگی چیزی بود مثل یک بارش عید، یک چنار پر سار

زندگی در آن وقت صفی از نور و عروسک بود

یک بغل آزادی بود

زندگی در آن وقت حوض موسیقی بود

*

طفل پاورچین پاورچین دور شد کم کم در کوچه سنجاقک ها

بار خود را بستم رفتم از شهر خیالات سبک بیرون دلم از غربت سنجاقک پر

من به مهمانی دنیا رفتم

من به دشت اندوه

من به

باغ عرفان

من به ایوان چراغانی دانش رفتم

رفتم از پله مذهب بالا

تا ته کوچه شک

تا هوای خنک استغنا

تا شب خیس محبت رفتم

من به دیدار کسی رفتم در آن سر عشق

رفتم ‚ رفتم تا زن

تا چراغ لذت

تا سکوت خواهش

تا صدای پر تنهایی

چیزها دیدم در روی زمین

کودکی دیدم ماه را بو می کرد

قفسی بی در دیدم که در آن روشنی پرپر می زد

نردبانی که از آن عشق می رفت به بام ملکوت

من زنی را دیدم نور در هاون می کوبید

ظهر در سفره آنان نان بود سبزی بود دوری شبنم بود کاسه داغ محبت بود

من گدایی دیدم

در به در می رفت آواز چکاوک می خواست

و سپوری که به یک پوسته خربزه می برد نماز

بره ای را دیدم بادبادک می خورد

من الاغی دیدم یونجه را می فهمید

در چراگاه نصیحت گاوی دیدم سیر

شاعری دیدم هنگام خطاب، به گل سوسن می گفت شما

من کتابی دیدم واژه هایش همه از جنس بلور

کاغذی دیدم از جنس بهار

موزه ای دیدم دور از سبزه

مسجدی دور از آب

سر بالین فقیهی نومید کوزه ای دیدم لبریز سئوال

قاطری دیدم بارش انشاء

اشتری دیدم بارش سبد خالی پند و امثال

عارفی دیدم بارش تننا ها یا هو

من قطاری دیدم روشنایی می برد

من قطاری دیدم، فقه می بردو چه سنگین می رفت

من قطاری دیدم که سیاست می برد و چه خالی می رفت

من قطاری دیدم تخم نیلوفر و آواز قناری می برد

و هواپیمایی که در آن اوج هزاران پایی

خاک از شیشه آن پیدا بود

کاکل پوپک

خال های پر پروانه

عکس غوکی در حوض

و عبور مگس از کوچه تنهایی

خواهش روشن یک گنجشک وقتی از روی چناری به زمین می آید

و بلوغ خورشید

و هم آغوشی زیبای عروسک با صبح

پله هایی که به گلخانه شهوت می رفت

پله های که به سردابه الکل می رفت

پله هایی که به قانون فساد گل سرخ

و به ادراک ریاضی حیات

پله هایی که به بام اشراق

پله هایی که به سکوی تجلی می رفت



مادرم آن پایین

استکان ها را در خاطره شط می شست

شهر پیدا بود

رویش هندسی سیمان ‚ آهن ‚ سنگ

سقف بی کفتر صدها اتوبوس

گل فروشی گلهایش را می کرد حراج

در میان دو درخت گل یاس، شاعری تابی می بست

پسری سنگ به دیوار دبستان میزد

کودکی هسته زردآلو را روی سجاده بیرنگ پدر تف می کرد

و بزی از خزر نقشه جغرافی آب می خورد

بنددرختی پیدا بود : سینه بندی بی تاب

چرخ یک گاری در حسرت واماندن اسب

اسب در حسرت خوابیدن گاری چی

مردگاریچی در حسرت مرگ

عشق پیدا بود

موج پیدا بود

برف پیدابود دوستی پیدا بود

کلمه پیدا بود

آب پیدا بود عکس اشیا در آب

سایه گاه خنک یاخته ها در تف خون

سمت مرطوب حیات

شرق اندوه نهاد بشری

فصل ولگردی در کوچه زن

بوی تنهایی در کوچه فصل

دست تابستان یک بادبزن پیدا بود

سفر دانه به گل

سفر پیچک این خانه به آن خانه

سفر ماه به حوض

فوران گل حسرت از خاک

ریزش تاک جوان ازدیوار

بارش شبنم روی پل خواب

پرش شادی از خندق مرگ

گذر حادثه از پشت کلام

جنگ یک روزنه با خواهش نور

جنگ یک پله با پای بلند خورشید

جنگ تنهایی با یک آواز

جنگ زیبای گلابی ها با خالی یک زنبیل

جنگ خونین انار و دندان

جنگ نازی ها با ساقه ناز

جنگ طوطی و فصاحت با هم

جنگ پیشانی با سردی مهر

حمله کاشی مسجد به سجود

حمله باد به معراج حباب صابون

حمله لشکر پروانه به برنامه دفع آفات

حمله دسته سنجاقک به صف کارگر لوله کشی

حمله هنگ سیاه قلم نی به حروف سربی

حمله واژه به فک شاعر

فتح یک قرن به دست یک شعر

فتح یک باغ به دست یک سار

فتح یک کوچه به دست دو سلام

فتح یک شهربه دست سه چهار اسب سوار چوبی

فتح یک عید به دست دو عروسک یک توپ

قتل یک جغجغه روی تشک بعد از ظهر

قتل یک قصه سر کوچه خواب

قتل یک غصه به دستور سرود

قتل مهتاب به فرمان نئون

قتل یک بید به دست دولت

قتل یک شاعر افسرده به دست گل یخ

همۀ روی زمین پیدا بود

نظم در کوچه یونان می رفت

جغد در باغ معلق می خواند

باد در گردنه خیبر بافه ای از خس تاریخ به خاور می راند

روی دریاچه آرام نگین قایقی گل می برد

در بنارس سر هر کوچه چراغی ابدی روشن بود

مردمان را دیدم

شهر ها را دیدم

دشت ها را کوهها را دیدم

آب را دیدم خاک رادیدم

نور و ظلمت را دیدم

و گیاهان را در نور و گیاهان را در ظلمت دیدم

جانور را در نور ‚ جانور را در ظلمت دیدم

و بشر را در نور و بشر را در ظلمت دیدم



اهل کاشانم اما

شهر من کاشان نیست

شهر من گم شده است

من با تاب من با تب

خانه ای در طرف دیگر شب ساخته ام

من دراین خانه به گم نامی نمناک علف نزدیکم

من صدای نفس باغچه را می شنوم

و صدای ظلمت را وقتی از برگی می ریزد

و صدای سرفه روشنی از پشت درخت

عطسه آب از هر رخنه ی سنگ

چک چک چلچله از سقف بهار

و صدای صاف ‚ باز و بسته شدن پنجره تنهایی

و صدای پاک ‚ پوست انداختن مبهم عشق

متراکم شدن ذوق پریدن در بال و

ترک خوردن خودداری روح

من صدای قدم خواهش را می شونم

و صدای پای قانونی خون را در رگ

ضربان سحر چاه کبوترها

تپش قلب شب آدینه

جریان گل میخک در فکر

شیهه پاک حقیقت از دور

من صدای وزش ماده را می شنوم

و صدای کفش ایمان را در کوچه شوق

و صدای باران را روی پلک تر عشق

روی موسیقی غمناک بلوغ

روی آواز انارستان ها

و صدای متلاشی شدن شیشۀ شادی در شب

پاره پاره شدن کاغذ زیبایی

پر و خالی شدن کاسه غربت از باد

من به آغاز زمین نزدیکم

نبض گل ها را می گیرم

آشنا هستم با سرنوشت تر آب، عادت سبز درخت

روح من در جهت تازه اشیا جاری است

روح من کم سال است

روح من گاهی از شوق سرفه اش می گیرد

روح من بیکاراست

قطره های باران را ‚ درز آجرها را می شمارد

روح من گاهی مثل یک سنگ سر راه حقیقت دارد

من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن

من ندیدم بیدی سایه اش را بفروشد به زمین

رایگان می بخشد نارون شاخه خود را به کلاغ

هر کجا برگی هست شور من می شکفد

بوته خشخاشی شست و شو داده مرا در سیلان بودن

مثل بال حشره وزن سحر را میدانم

مثل یک گلدان می دهم گوش به موسیقی روییدن

مثل زنبیل پر از میوه تب تند رسیدن دارم

مثل یک میکده در مرز کسالت هستم

مثل یک ساختمان لب دریا نگرانم به کشش های بلند ابدی

*

تا بخواهی خورشید تا بخواهی پیوند تا بخواهی تکثیر

من به سیبی خشنودم

و به بوییدن یک بوته بابونه

من به یک آینه یک بستگی پاک قناعت دارم

من نمی خندم اگر بادکنک می ترکد

و نمی خندم اگر فلسفه ای ماه را نصف می کند

من صدای پر بلدرچین را می شناسم

رنگ های شکم هوبره را، اثر پای بز کوهی را

خوب می دانم ریواس کجا می روید

سار کی می آید کبک کی می خواند باز کی می میرد

ماه در خواب بیابان چیست

مرگ در ساقه خواهش

و تمشک لذت زیر دندان هم‌آغوشی

زندگی رسم خوشایندی است

زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ

پرشی دارد اندازه عشق

زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یادمن و تو برود

زندگی جذبه دستی است که می چیند

زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است

زندگی بعد درخت است به چشم حشره

زندگی تجربه شب پره در تاریکی است

زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد

زندگی سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچد

زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست

خبر رفتن موشک به فضا

لمس تنهایی ماه

فکر بوییدن گل در کره ای دیگر

زندگی شستن یک بشقاب است

زندگی یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است

زندگی مجذور آینه است

زندگی گل به توان ابدیت

زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما

زندگی هندسه ساده و یکسان نفسهاست

هر کجا هستم باشم

آسمان مال من است

پنجره فکر هوا عشق زیمن مال من است

چه اهمیت دارد

گاه

اگر می رویند

قارچ های غربت ؟



من نمی دانم که چرا می گویند : اسب حیوان نجیبی است کبوتر زیباست

و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست

گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد

چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید

واژه ها را باید شست

واژه باید خود باد ‚ واژه باید خود باران باشد

چترها را باید بست

زیر باران باید رفت

فکر را خاطره را زیر باران باید برد

با همه مردم شهر زیر باران باید رفت

دوست را زیر باران باید برد

عشق را زیر باران باید جست

زیر باران باید با زن خوابید

زیر باران باید بازی کرد

زیر باران باید چیز

نوشت حرف زد نیلوفر کاشت

زندگی تر شدن پی در پی

زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است

رخت ها را بکنیم

آب در یک قدمی است

روشنی را بچشیم

شب یک دهکده را وزن کنیم خواب یک آهو را

گرمی لانه لک لک را ادراک کنیم

روی قانون چمن پا نگذاریم

در موستان گره ذایقه را باز کنیم

و دهان را بگشاییم اگر ماه درآمد

و نگوییم که شب چیز بدی است

و نگوییم که شب تاب ندارد خبر از بینش باغ

و بیاریم سبد

ببریم این همه سرخ این همه سبز

صبح ها نان و پنیرک بخوریم

و بکاریم نهالی سر هر پیچ کلام

و بپاشیم میان دو هجا تخم سکوت

و نخوانیم کتابی که در آن باد نمی آید

و کتابی که در آن پوست شبنم تر نیست

و کتابی که در آن یاخته ها بی بعدند

و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد

و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون

و بدانیم اگر کرم نبود زندگی چیزی کم داشت

و اگر خنج نبود لطمه می خورد به قانون درخت

و اگر مرگ نبود دست ما در پی چیزی می گشت

و بدانیم اگر نور نبود منطق زنده پرواز دگرگون می شد

و بدانیم که پیش از مرجان خلایی بود در اندیشه دریاها

و نپرسیم کجاییم

بو کنیم اطلسی تازه بیمارستان را

و نپرسیم که فواره اقبال کجاست

و نپرسیم چرا قلب حقیقت آبی است

و نپرسیم پدرهای پدرها چه نسیمی چه شبی داشته اند

پشت سرنیست فضایی زنده

پشت سر مرغ نمی خواند

پشت سر باد نمی آید

پشت سر پنجره سبز صنوبر بسته است

پشت سر روی همه فرفره ها خاک نشسته است

پشت سر خستگی تاریخ است

پشت سر خاطره ی موج به ساحل صدف سرد سکون می ریزد

لب دریا برویم

تور در آب بیندازیم

وبگیریم طراوت را از آب

ریگی از روی زمین برداریم

وزن بودن را احساس کنیم

بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم

دیده ام گاهی در تب ماه می آید پایین

می رسد دست به سقف ملکوت

دیده ام سهره بهتر می خواند

گاه زخمی که به پا داشته ام

زیر و بم های زمین را به من آموخته است

گاه در بستر بیماری من حجم گل چند برابر شده است

و فزون تر شده است قطر نارنج شعاع فانوس

و نترسیم از مرگ

مرگ پایان کبوترنیست

مرگ وارونه یک زنجره نیست

مرگ در ذهن اقاقی جاری است

مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد

مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن می گوید

مرگ با خوشه انگور می آید به دهان

مرگ در حنجره سرخ گلو می خواند

مرگ مسئول قشنگی پر شاپرک است

مرگ گاهی ریحان می چیند

مرگ گاهی ودکا می نوشد

گاه در سایه نشسته است به ما می نگرد

و همه می دانیم

ریه های لذت پر اکسیژن مرگ است

در نبندیم به روی سخن زنده تقدیر که از پشت چپر های صدا می شنویم

پرده را برداریم

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

بگذاریم بلوغ زیر هر بوته که می خواهد بیتوته کند

بگذاریم غریزه پی بازی برود

کفش ها رابکند و به دنبال فصول از سر گل ها بپرد

بگذاریم که تنهایی آواز بخواند

چیز بنویسد

به خیابان برود

ساده باشیم

ساده باشیم چه در باجه یک بانک چه در زیر درخت

کار مانیست شناسایی راز گل سرخ

کار ما شاید این است

که در افسون گل سرخ شناور باشیم

پشت دانایی اردو بزنیم

دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خوان برویم

صبح ها وقتی خورشید در می آید متولد بشویم

هیجان ها را پرواز دهیم

روی ادراک ‚ فضا ‚ رنگ صدا پنجره گل نم بزنیم

آسمان را بنشانیم میان دو هجای هستی

ریه را از ابدیت پر و خالی بکنیم

بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم

نام را باز ستانیم از ابر

از چنار از پشه از تابستان

روی پای تر باران به بلندی محبت برویم

در به روی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم

کار ما شاید این است

که میان گل نیلوفر و قرن

پی آواز حقیقت بدویم...

کاشان؛ جغرافیای تکوین هویت و نقطه عزیمت زیست‌شناختی

نخستین و نمایان‌ترین جلوه زادبوم در شعر «صدای پای آب» سپهری، شهر کاشان است؛ شهری در حاشیه کویر مرکزی ایران که تاریخی چندهزارساله از صنعت، هنر و معماری همساز با اقلیم را در سینه دارد. سپهری منظومه بلند «صدای پای آب» را با طنین آرام «اهل کاشانم / روزگارم بد نیست» می‌گشاید، اما او صرفاً به محل صدور شناسنامه یا معرفی زادگاه اداری و رسمی خویش بسنده نکرده است. این طلیعه، اعلام صریح پیوند با یک زیست بوم‌ فرهنگی ویژه است که شاخصه‌های زیستی آن نه بر تجمل و هیاهو، بلکه بر قناعت، زلالی، تفکر درون‌نگر و همزیستی شکیبانه با طبیعت خشک بنا شده است.

کاشان در جهان‌بینی سهراب، تنها محل تولد نیست؛ بلکه سرزمینی است که ابزارهای حسی و دستگاه ادراکی شاعر در آن صیقل خورده‌اند. نور شدید آفتاب کویری، سایه‌روشن کوچه‌های کاهگلی، سکوت عمیق شب‌های پرستاره و گردش آب در جوی‌ها، همگی نظام تمثیلی او را بارور ساخته‌اند. نگاه به این حوزه جغرافیای فرهنگی نشان می‌دهند که تخیل شعری سپهری عمیقاً از این اقلیم تغذیه می‌کند. او از خشت، باد، خنکای حوض‌خانه‌ها و بافت سنتی شهری که زیست در آن محتاج توازن میان انسان و کهکشان است، بهره می‌گیرد. بدین‌سان، کاشان پایگاه آغازین سفری روحانی است که به شاعر امکان می‌دهد تا از چشم‌انداز محلی به پهنه گیتی بنگرد.

نسب‌شناسی وجودی؛ تپه‌های سیلک و اتصال به تاریخی کهن و خاموش

یکی از نقاط اوج در بازنمایی هویت تاریخی در آثار سهراب، اشاره‌های او به تپه‌های باستانی سیلک است. او شجره‌نامه شخصی خویش را نه به القاب اشرافی و نسب‌نامه‌های درباری، بلکه به سفالینه‌ای از خاک سیلک گره می‌زند. سیلک کاشان، به‌عنوان یکی از کهن‌ترین زیستگاه‌های فلات ایران، نماد تکوین تمدن و کار با خاک است. شاعر در این تصویر، خود را امتداد تکاملی ماده‌ای می‌داند که هزاران سال پیش بر چرخ سفالگری باستانیان شکل گرفته و در کوره تفکر پخته شده است.

جهان‌بینی سپهری مبتنی بر این است که انسان تنها زمانی می‌تواند به «جهانی بودن» برسد که ریشه‌هایش در خاکِ زادگاه، عمیق و زنده باشد. ایرانی بودن، به معنی نفی جهان و نفی دیگری نیست، بخش زیبایی از عظمت آفرینش بودن است نکته تامل‌برانگیز در این گزاره، استفاده هوشمندانه از قید «شاید» است. این قید نشان‌دهنده گریز سپهری از هرگونه جزم‌اندیشی هویتی یا تعصب کور است. او هویت ایرانی را یک هویت منجمد و بسته تعریف نمی‌کند؛ بلکه آن را امری زنده، سیال، چندلایه و در تعامل دائم با فرهنگ‌های پیرامونی می‌شناسد. این پیوند با سفال سیلک نشان می‌دهد که تاریخ برای سهراب، نه وقایع‌نگاری پادشاهان، بلکه تاریخ کار خلاقانه، هنر دست و رنج مشترک بشری در درازنای هزاره‌هاست.

خانه و معماری بومی؛ پناهگاه روح و مراقبه

عنصر «خانه» در نگاه پدیدارشناختی سهراب سپهری، مفهومی بنیادین دارد که با خاطره جمعی و معماری بومی ایران گره خورده است. خانه در کویر کاشان تنها سرپناهی فیزیکی نیست؛ بلکه ساختمانی درون‌گرا با دیوارهای ستبر، حیاط مرکزی و حوض فیروزه‌ای است که فضایی امن برای خلوت و تامل فراهم می‌آورد.

معماری سنتی کاشان—با مفاهیمی نظیر اندرونی، بیرونی، هشتی، درگاه، ایوان و بام—در شعر او صرفاً تزئینات پس‌زمینه نیستند؛ بلکه کالبدی فضایی‌اند که روابط انسانی و سلوک اخلاقی را رقم می‌زنند. دیوارهای بلند خشتی در شعر سهراب، نماد طرد جهان نیستند، بلکه محملی برای تمرکز ذهن، رهایی از آشفتگی بیرون و گشودن روزنه‌ای پاک به سوی آسمان‌اند. او با ذکر اجزای خانه، گویی مرز میان «خود» و «خانه» را برمی‌دارد و خانه را به گسترده‌ای از جهان هستی تبدیل می‌کند که در آن، هر درگاهی دریچه‌ای به سوی حقیقت است.

آب؛ جوهره حیات و اخلاق زیست‌محیطی

اگر کاشان سرزمین زادگاه است، «آب» مهم‌ترین عنصر حیاتی و نمادین آن به شمار می‌رود. در اقلیم کویری، آب ارزشی چندگانه دارد؛ هم به عنوان مایه حیات مادی و هم به عنوان نمادی از تطهیر و زایش. سپهری در بندهای مختلف شعر خود، آب را به سطحی اخلاقی می‌برد. گزاره مشهور «آب را گل نکنیم» در متن منظومه او، فراتر از یک توصیه‌ی زیست‌محیطی، یک مانیفست اخلاقی و عرفانی است.

در اندیشه سهراب، «گل نکردن آب» معادل تیره نکردن ذهن خود و دیگری با پیش‌داوری، خشونت و خودخواهی است. آب در اینجا پیونددهنده جغرافیای کاشان با مفهوم جهانیِ «پاکی» است. او با استفاده از این عنصر، سنت عرفانی فارسی را که آب را نشانه حیات و سیر روحانی می‌داند، به فضای شعر مدرن وارد می‌کند. این برخورد با آب، نمودی از «ایران‌گرایی غیرخطابی» است؛ جایی که شاعر به‌جای سرودن درباره عظمت خاک، به مراقبت از جریان زنده حیات در آن خاک دعوت می‌کند.

پیوند دین و طبیعت؛ سنت عرفانی در کالبدی نو

یکی از ویژگی‌های متمایز سپهری، پیوند دادن واژگان آیینی و دینی با عناصر طبیعت است. او قبله را «یک گل سرخ» می‌داند و جانماز را «چشمه». این تصاویر، نمادهای ملی و مذهبی ایران را در یک ساحت زیباشناختی بازخوانی می‌کنند. او تجربه دینی را از حصار شکل‌های خشک و قراردادی فراتر می‌برد.

این ترکیب را می‌توان ادامه سنت درخشان عرفان ایرانی دانست که در آن جهان طبیعت، آینه‌ای برای انعکاس امر قدسی است. برای سهراب، وطن تنها جغرافیای سیاست نیست، بلکه جغرافیای «تجربه حضور» است. او ایران را نه در مرزهای سیاسی، بلکه در «پنجره‌ها»، «دشت‌ها»، «نور» و «آگاهی» جست‌وجو می‌کند. این نگاه باعث می‌شود که وطن‌دوستی او برای مخاطب ایرانی، نه امری انتزاعی و دور، بلکه تجربه‌ای در دسترس و ملموس باقی بماند.

از وطن محلی تا جهان‌وطنی؛ فرجام نگاه سپهری

در نهایت، بن‌مایه وطن در شعر سهراب سپهری دارای یک سیر تکاملی است. او از «اهل کاشانم» آغاز می‌کند، اما در پایان به جهانی می‌رسد که در آن مرزها فرو می‌ریزند. کاشان نقطه عزیمت است، نه مقصد نهایی. جهان‌بینی سپهری مبتنی بر این است که انسان تنها زمانی می‌تواند به «جهانی بودن» برسد که ریشه‌هایش در خاکِ زادگاه، عمیق و زنده باشد. ایرانی بودن، به معنی نفی جهان و نفی دیگری نیست، بخش زیبایی از عظمت آفرینش بودن است.

او با استفاده از عناصر بومی، کویری و سنتی، نه به دنبال بازسازی گذشته، بلکه به دنبال ساختن «چشمی تازه» برای دیدن اکنون است. وطن در شعر سهراب، مکانی برای «شدن» است، نه «بودن» در گذشته. به این ترتیب، سهراب سپهری توانسته است مفهوم وطن را از قالب‌های کلیشه‌ای خارج کرده و آن را در کالبد مفاهیم انسانی، طبیعی و عرفانی، به میراثی پایدار در فرهنگ معاصر ایران تبدیل کند؛ میراثی که در آن، عشق به زادگاه، هم‌راستا با عشق به هستی و بشریت است.