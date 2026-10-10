کمیته مد پایدار چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته مد پایدار چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر با حضور اعضای خود، فعالیت رسمی‌اش را آغاز کرد. این کمیته با هدف توسعه و استمرار فعالیت‌های تخصصی در حوزه مد پایدار تشکیل شده است و قرار است علاوه بر اجرای برنامه‌های مرتبط با این حوزه در جشنواره چهاردهم، فعالیت‌های خود را پس از پایان جشنواره نیز ادامه دهد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، اعضای کمیته در نخستین مرحله، اطلاع‌رسانی درباره مفهوم و اهمیت مد پایدار را تا هشتم آبان‌ماه دنبال خواهند کرد. همچنین برگزاری یک وبینار تخصصی با هدف آشنایی بیشتر فعالان این حوزه و فراهم‌کردن زمینه حضور آن‌ها در چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر، در دستور کار این کمیته قرار دارد.

اعضای فعلی کمیته مد پایدار شامل خانم‌ها جبری، شهبازی، بهرامی و دکتر سعیدی و همچنین آقای رحمانی‌موحد هستند.

بر اساس اعلام دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، شناسایی دیگر افراد و فعالان حوزه مد پایدار در سراسر کشور نیز در حال انجام است تا زمینه عضویت و مشارکت گسترده‌تر متخصصان و علاقه‌مندان در این کمیته فراهم شود. این اقدام می‌تواند گامی در جهت تقویت فعالیت‌های تخصصی و ترویج رویکردهای پایدار در صنعت مد و لباس کشور باشد.