اسدالله تیموری یانسری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت منابع آب و تقویت زیرساخت‌های کشاورزی روستایی اظهار کرد: در راستای افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آب و بهبود بهره‌برداری از منابع موجود، عملیات مرمت و بهسازی آب‌بندان‌های استان در سطح یک‌هزار و ۹۸ هکتار و با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

وی با اشاره به ضرورت کاهش تلفات آب در مسیر انتقال افزود: در همین راستا، ۸۵ کیلومتر از کانال‌های آبیاری کشاورزی با اعتباری معادل یک‌هزار و ۹۱۵ میلیارد ریال پوشش بتنی شده است؛ اقدامی که می‌تواند در افزایش راندمان انتقال آب و مدیریت مصرف این منبع حیاتی نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: احداث، تکمیل و بهسازی کانال‌های آبیاری و اجرای طرح‌های انتقال آب با لوله در ۱۹۰ روستا از جمله اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه زیرساخت‌های آبی استان است.

تیموری یانسری همچنین از اجرای طرح‌های کوچک تأمین و انتقال آب در ۹۰ روستا خبر داد و گفت: حمایت‌های فنی و اعتباری برای توسعه روش‌های نوین آبیاری نیز در ۶۳ روستای استان ارائه شده است.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت پایدار منابع آب در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: بهسازی تأسیسات آبی، کاهش هدررفت در شبکه‌های انتقال و گسترش روش‌های نوین آبیاری از جمله راهکارهای مؤثر برای افزایش بهره‌وری آب و پشتیبانی از فعالیت‌های کشاورزی در مناطق روستایی به شمار می‌رود.