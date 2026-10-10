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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۷:۲۷

مرمت ۱۰۰۰ هکتار آب‌بندان در مازندران

مرمت ۱۰۰۰ هکتار آب‌بندان در مازندران

ساری - رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای طرح‌های گسترده و مرمت هزار هکتار آب بندان برای کاهش هدررفت آب کشاورزی در روستاهای استان خبر داد.

اسدالله تیموری یانسری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت منابع آب و تقویت زیرساخت‌های کشاورزی روستایی اظهار کرد: در راستای افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آب و بهبود بهره‌برداری از منابع موجود، عملیات مرمت و بهسازی آب‌بندان‌های استان در سطح یک‌هزار و ۹۸ هکتار و با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

وی با اشاره به ضرورت کاهش تلفات آب در مسیر انتقال افزود: در همین راستا، ۸۵ کیلومتر از کانال‌های آبیاری کشاورزی با اعتباری معادل یک‌هزار و ۹۱۵ میلیارد ریال پوشش بتنی شده است؛ اقدامی که می‌تواند در افزایش راندمان انتقال آب و مدیریت مصرف این منبع حیاتی نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: احداث، تکمیل و بهسازی کانال‌های آبیاری و اجرای طرح‌های انتقال آب با لوله در ۱۹۰ روستا از جمله اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه زیرساخت‌های آبی استان است.

تیموری یانسری همچنین از اجرای طرح‌های کوچک تأمین و انتقال آب در ۹۰ روستا خبر داد و گفت: حمایت‌های فنی و اعتباری برای توسعه روش‌های نوین آبیاری نیز در ۶۳ روستای استان ارائه شده است.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت پایدار منابع آب در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: بهسازی تأسیسات آبی، کاهش هدررفت در شبکه‌های انتقال و گسترش روش‌های نوین آبیاری از جمله راهکارهای مؤثر برای افزایش بهره‌وری آب و پشتیبانی از فعالیت‌های کشاورزی در مناطق روستایی به شمار می‌رود.

کد مطلب 6972916

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