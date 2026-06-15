  1. استانها
  2. سمنان
۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷

تخصیص ۳ هزار میلیارد ریال اعتبار به زیرساخت‌های کشاورزی سمنان

تخصیص ۳ هزار میلیارد ریال اعتبار به زیرساخت‌های کشاورزی سمنان

سمنان- مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان سمنان از تخصیص دو هزار و ۸۴۹ میلیارد ریال اعتبار برای تحول زیرساخت‌های کشاورزی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شاهینی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی سمنان از تخصیص اعتباری بالغ بر دو هزار و ۸۴۹ میلیارد ریال اعتبار در بخش زیرساخت های جهاد کشاورزی این استان در یکسال اخیر خبر داد.

وی افزود: هدف اصلی ما در سال جاری، تبدیل زیرساخت‌های سنتی به سامانه‌های نوین و پاسخ‌گویی به نیازهای روزافزون بهره‌برداران بوده است. در این راستا، اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در سطح ۶۶۰ هکتار با اعتبارات دولتی محقق گردید و هم‌اکنون نیز ۲۲۲ هکتار از این طرح در حال اجرا است تا مدیریت منابع آب در سطح بهینه‌ای قرار گیرد.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، در ادامه به اقدامات مرتبط با انتقال و ذخیره‌سازی آب اشاره کرد و بیان دارت: در حوزه انتقال آب، ۶۴ کیلومتر کانال آبیاری عمومی و خطوط لوله پلی‌اتیلن احداث شده است.

شاهینی افزود: برای مقابله با خشکسالی و مدیریت بهینه منابع، حجم قابل توجه ۱۶۱ هزار و ۳۲۳ مترمکعب استخر ذخیره آب کشاورزی ایجاد و ۱۰۸ هزار مترمربع پوشش ژئوممبران خریداری و در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه در یکسال اخیر ۸۵ رشته قنات به طول ۱۴ کیلومتر احیاء و لایروبی شدند ابراز کرد: به منظور ارتقای کیفیت تولید، مطالعات خاک‌شناسی و تهیه نقشه‌های مدیریت پذیر در سطح دو هزار و ۲۰۰ هکتار انجام شد.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان اعلام کرد: ۷۵ هکتار تسطیح و تجهیز اراضی و ۶۰ هکتار عملیات آب و خاک در تعاونی‌های تولیدی به اجرا درآمد و برای تسهیل دسترسی به مزارع، ۸۴ کیلومتر از راههای بین‌مزارع ترمیم و بهسازی شد

کد مطلب 6861147

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها