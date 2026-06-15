به گزارش خبرنگار مهر، حسین شاهینی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی سمنان از تخصیص اعتباری بالغ بر دو هزار و ۸۴۹ میلیارد ریال اعتبار در بخش زیرساخت های جهاد کشاورزی این استان در یکسال اخیر خبر داد.

وی افزود: هدف اصلی ما در سال جاری، تبدیل زیرساخت‌های سنتی به سامانه‌های نوین و پاسخ‌گویی به نیازهای روزافزون بهره‌برداران بوده است. در این راستا، اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در سطح ۶۶۰ هکتار با اعتبارات دولتی محقق گردید و هم‌اکنون نیز ۲۲۲ هکتار از این طرح در حال اجرا است تا مدیریت منابع آب در سطح بهینه‌ای قرار گیرد.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، در ادامه به اقدامات مرتبط با انتقال و ذخیره‌سازی آب اشاره کرد و بیان دارت: در حوزه انتقال آب، ۶۴ کیلومتر کانال آبیاری عمومی و خطوط لوله پلی‌اتیلن احداث شده است.

شاهینی افزود: برای مقابله با خشکسالی و مدیریت بهینه منابع، حجم قابل توجه ۱۶۱ هزار و ۳۲۳ مترمکعب استخر ذخیره آب کشاورزی ایجاد و ۱۰۸ هزار مترمربع پوشش ژئوممبران خریداری و در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه در یکسال اخیر ۸۵ رشته قنات به طول ۱۴ کیلومتر احیاء و لایروبی شدند ابراز کرد: به منظور ارتقای کیفیت تولید، مطالعات خاک‌شناسی و تهیه نقشه‌های مدیریت پذیر در سطح دو هزار و ۲۰۰ هکتار انجام شد.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان اعلام کرد: ۷۵ هکتار تسطیح و تجهیز اراضی و ۶۰ هکتار عملیات آب و خاک در تعاونی‌های تولیدی به اجرا درآمد و برای تسهیل دسترسی به مزارع، ۸۴ کیلومتر از راههای بین‌مزارع ترمیم و بهسازی شد