۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

۲۰ میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی خوزستان صرفه‌جویی شد

اهواز - مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: با اجرای پروژه‌های مختلف زیربنایی، حدود ۲۰ میلیون مترمکعب در مصرف آب بخش کشاورزی استان در سال زراعی جاری صرفه‌جویی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد توحیدی ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه زیرساخت‌های کشاورزی استان اظهار کرد: در سال زراعی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴، مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و ملی برای اجرای پروژه‌های زیربنایی در ۳۰ شهرستان استان هزینه شده است.

وی افزود: بهسازی کانال‌های آبیاری عمومی، انتقال آب با لوله، اجرای شبکه‌های انتقال آب، لایروبی کانال‌های آبیاری و زهکشی، احیا و مرمت قنوات و همچنین تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی از مهم‌ترین این طرح‌ها بوده است.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه توسعه سامانه‌های نوین آبیاری از اولویت‌های اصلی است، گفت: از محل منابع ملی، کمک‌های فنی و اعتباری لازم برای اجرای سامانه‌های آبیاری بارانی، قطره‌ای، تیپ و کم‌فشار در اختیار کشاورزان قرار گرفته و برنامه‌ریزی برای هوشمندسازی آبیاری نیز در حال انجام است.

وی ادامه داد: تاکنون ۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان با استفاده از اعتبارات ملی به سامانه‌های آبیاری تحت فشار مجهز شده‌اند که نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری آب و پایداری تولید داشته است.

توحیدی تصریح کرد: استفاده از سامانه‌های نوین می‌تواند تا ۹۰ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی ایجاد کند و به همین منظور «وزارت جهاد کشاورزی» با ارائه تسهیلات حمایتی، زمینه توسعه این سامانه‌ها را فراهم کرده است.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در پایان بیان کرد: بخش عمده هزینه‌های اجرای سامانه‌های نوین آبیاری از طریق حمایت‌های دولتی تأمین می‌شود تا کشاورزان بتوانند با سهولت بیشتری از فناوری‌های نوین در مدیریت مصرف آب بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6848135

