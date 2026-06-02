به گزارش خبرنگار مهر، محمد توحیدی ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه زیرساخت‌های کشاورزی استان اظهار کرد: در سال زراعی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴، مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و ملی برای اجرای پروژه‌های زیربنایی در ۳۰ شهرستان استان هزینه شده است.

وی افزود: بهسازی کانال‌های آبیاری عمومی، انتقال آب با لوله، اجرای شبکه‌های انتقال آب، لایروبی کانال‌های آبیاری و زهکشی، احیا و مرمت قنوات و همچنین تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی از مهم‌ترین این طرح‌ها بوده است.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه توسعه سامانه‌های نوین آبیاری از اولویت‌های اصلی است، گفت: از محل منابع ملی، کمک‌های فنی و اعتباری لازم برای اجرای سامانه‌های آبیاری بارانی، قطره‌ای، تیپ و کم‌فشار در اختیار کشاورزان قرار گرفته و برنامه‌ریزی برای هوشمندسازی آبیاری نیز در حال انجام است.

وی ادامه داد: تاکنون ۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان با استفاده از اعتبارات ملی به سامانه‌های آبیاری تحت فشار مجهز شده‌اند که نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری آب و پایداری تولید داشته است.

توحیدی تصریح کرد: استفاده از سامانه‌های نوین می‌تواند تا ۹۰ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی ایجاد کند و به همین منظور «وزارت جهاد کشاورزی» با ارائه تسهیلات حمایتی، زمینه توسعه این سامانه‌ها را فراهم کرده است.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در پایان بیان کرد: بخش عمده هزینه‌های اجرای سامانه‌های نوین آبیاری از طریق حمایت‌های دولتی تأمین می‌شود تا کشاورزان بتوانند با سهولت بیشتری از فناوری‌های نوین در مدیریت مصرف آب بهره‌مند شوند.