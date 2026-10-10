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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۸

خشم شدید نامزد انتخابات آمریکا با دیدن پرچم رژیم صهیونیستی

خشم شدید نامزد انتخابات آمریکا با دیدن پرچم رژیم صهیونیستی

نامزد انتخابات کنگره آمریکا با دیدن پرچم رژیم جعلی صهیونیستی بر روی یک خودرو به شدت خشمگین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، نیروهای آمریکایی متیو ارندت نامزد انتخابات کنگره آمریکا از ایالت ویسکانسن را به دنبال درگیری لفظی با یکی از حامیان رژیم صهیونیستی بازداشت کردند.

بر اساس این گزارش، متیو با دیدن پرچم رژیم صهیونیستی بر روی یک خودرو در یکی از پمپ بنزین های آمریکا به شدت عصبانی شده و با راننده این خودرو به صورت لفظی درگیر شد.

وی همچنین علیه لابی صهیونیستی در آمریکا حرف زد. ارندت در انتخابات کنگره از سوی حزب سبز شرکت می کند.

این واقعه در حالی رخ داده که خشم آمریکایی ها علیه رژیم صهیونیستی و جنایات این رژیم شدت گرفته و بر روند انتخابات میان دوره ای تأثیر می گذارد.

کد مطلب 6972981

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