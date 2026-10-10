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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۶

سرقت سلاح و مهمات از پایگاه اسرائیل توسط نظامی صهیونیست

سرقت سلاح و مهمات از پایگاه اسرائیل توسط نظامی صهیونیست

دادستانی نظامی رژیم صهیونیستی علیه یک نظامی اسرائیلی به اتهام سرقت سلاح و مهمات و فروش آنها کیفرخواست صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، دادستانی نظامی رژیم صهیونیستی کیفرخواست سنگینی را علیه نظامی صهیونیست به نام رافائل شیمش در بخش نگهبانی پایگاه واحد دریایی شاییتت ۱۳ در عتلیت به اتهام سرقت تسلیحات، فروش آنها و مصرف مواد مخدر ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، دادستانی رژیم صهیونیستی درخواست بازداشت این نظامی اسرائیلی را تا پایان روند رسیدگی قضایی به پرونده اش ارائه کرد. دادگاه نظامی رژیم نیز بازداشت او را تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ تمدید کرد.

شیمش در سپتامبر ۲۰۲۶ با حضور در پایگاه مذکور سه قبضه سلاح از نوع ام ۴، مدل پیشرفته تفنگ ام ۱۶، به همراه خشاب ها و مهمات مربوطه را سرقت کرد.

این نخستین باری نیست که اخبار مربوط به سرقت مهمات و تسلیحات از پایگاه های نظامی رژیم صهیونیستی و فروش آنها منتشر می شود بلکه این موضوع به یک مسئله عادی در میان نظامیان اسرائیلی تبدیل شده است.

کد مطلب 6972969

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    نظرات

    • محمد IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      2 0
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      اگر مردم دنیا بدنبال زندگی آرام امن هستند باید شر ترامپ و نتانیاهو ی خبیث را کم کنند

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