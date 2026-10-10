به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه صهیونیستی تیلم با انتشار یک مقاله به قلم یوسف زعیرا تاکید کرد که روایت های رسانه ای منتشر شده در رژیم صهیونیستی مبنی بر مقاومت اقتصادی و شاخص های مثبت بورس صحت ندارد و گمراه کننده است.

بر اساس این گزارش، از تبلیغات رسانه ای رژیم صهیونیستی در خصوص بهبود شرایط اقتصادی آن هم در سایه جنگ های مداوم از سال ۲۰۲۳ به عنوان پوششی برای توجیه این جنگ ها استفاده می شود. این در حالی است که اقتصاد رژیم متحمل ضربات و خسارت های سنگینی شده است.

افزایش هزینه ها و جهش بی سابقه در کسری بودجه

هزینه های مستقیم جنگ باعث افزایش چند برابری هزینه های نظامی در رژیم صهیونیستی شده است. این افزایش به معنای بالا رفتن سالانه هزینه ها به میزان ۵۵ میلیارد شِکِل است؛ بدین معنی که بار مالی اضافی ۵ هزار شِکِلی برای هر صهیونیست و ۱۵ هزار شِکِلی برای هر خانواده اسرائیلی در سال تحمیل می شود.

علاوه بر این کسری بودجه عمومی به شکلی بی سابقه افزایش یافته است. این رقم که در سال ۲۰۲۲ تنها ۱.۸ درصد بود، در سال ۲۰۲۳ به ۷.۱ درصد رسید و در سال ۲۰۲۴ به ۹ درصد افزایش یافت

بدهی های عمومی نیز از ۶۰.۵ درصد به ۶۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.

کابینه رژیم صهیونیستی برای جبران این شرایط دست به افزایش مالیات های غیر مستقیم و کاهش بودجه خدمات عمومی شهری مانند بهداشت و آموزش زده است.

بحران اقتصادی در رژیم تنها به بودجه مستقیم محدود نمی شود، بلکه هزینه های غیرمستقیم ناشی از کاهش تقاضا و عمیق تر شدن رکود اقتصادی را نیز در بر می گیرد. در این مقاله به بعد سومی اشاره شده که پنهان بوده و در نمودارهای بازار بورس دیده نمی شود. این هزینه شامل از دست رفتن سرمایه انسانی و افزایش مخاطراتی است که مانع سرمایه گذاری ها می شود.