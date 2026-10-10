به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکر مطهر شهید وحید عنایت، از شهدای مدافع امنیت، شنبه ۱۸ مهرماه ساعت ۲۰ در میدان مرکزی شهر کلاله برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم تشییع پیکر این شهید والامقام، روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ساعت ۹ صبح از مقابل کلانتری واقع در خیابان انقلاب آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان پیکر مطهر وی را تا گلزار شهدای شهرستان کلاله بدرقه خواهند کرد.

از عموم مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار شهرستان کلاله دعوت شده است با حضور در مراسم وداع و تشییع، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید مدافع امنیت، با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کنند.