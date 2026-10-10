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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۴

کلاله به استقبال پیکر شهید مدافع امنیت می‌رود

کلاله به استقبال پیکر شهید مدافع امنیت می‌رود

کلاله- مراسم وداع و تشییع پیکر شهید مدافع امنیت، وحید عنایت، روزهای شنبه و یکشنبه ۱۸ و ۱۹ مهرماه در شهرستان کلاله برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکر مطهر شهید وحید عنایت، از شهدای مدافع امنیت، شنبه ۱۸ مهرماه ساعت ۲۰ در میدان مرکزی شهر کلاله برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم تشییع پیکر این شهید والامقام، روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ساعت ۹ صبح از مقابل کلانتری واقع در خیابان انقلاب آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان پیکر مطهر وی را تا گلزار شهدای شهرستان کلاله بدرقه خواهند کرد.

از عموم مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار شهرستان کلاله دعوت شده است با حضور در مراسم وداع و تشییع، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید مدافع امنیت، با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کنند.

کد مطلب 6972995

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    نظرات

    • رزمنده ۸ سال دفاع مقدس IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      3 1
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      درود به روان پاک شهیدان ،دشمن فعلا شرق کشور را نشانه گرفته ،باید به کمک سیستان وبلوچستان امد وریشه اشرار را خشکاند
    • سیدرضا IN ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      3 0
      پاسخ
      خداوند به خانواده شهدای بزرگوار صبر عطا بفرماید خدا لعنت کند دشمنان را

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