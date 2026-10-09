مادر شهید حسن رمضانیان سیگارودی به فرزند شهیدش پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، مرحومه حاجیه لیلا گنجی، مادر شهید والامقام حسن رمضانیان سیگارودی عصر جمعه دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

مرحومه لیلا گنجی، همسر مرحوم حسین رمضانیان سیگارودی، مادر شهید حسن رمضانیان سیگارودی و از خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران شهرستان لنگرود بود.

شهید حسن رمضانیان سیگارودی، یکم تیرماه ۱۳۴۷ در شلمان از توابع شهرستان لنگرود متولد شد. وی تحصیلات خود را تا پایان دوره ابتدایی ادامه داد و از طریق بسیج به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل اعزام شد.

این شهید والامقام ۲۷ دی‌ماه ۱۳۶۵ در جریان عملیات کربلای ۵ در منطقه شلمچه، بر اثر اصابت ترکش خمپاره به ناحیه سر به درجه رفیع شهادت نائل آمد. پیکر مطهر وی در گلزار شهدای روستای سیگارود شهرستان لنگرود به خاک سپرده شده است.

بر اساس اطلاعیه خانواده، مراسم تشییع پیکر مرحومه حاجیه لیلا گنجی روز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۹:۳۰ صبح، از مقابل سپاه ناحیه لنگرود به سمت روستای سیگارود برگزار می‌شود.

همچنین مراسم بزرگداشت آن مرحومه روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه و جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۵ تا ۱۷، در مسجد جامع سیگارود برگزار خواهد شد.

مراسم تشییع و بزرگداشت مرحومه لیلا گنجی با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان محلی و مردم شهرستان لنگرود برگزار خواهد شد.