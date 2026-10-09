شهادت مأمور قمی در حمله تروریستی محور لخشک زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آقایی از نیروهای انتظامی اهل شهر مقدس قم، روز ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ در جریان انجام مأموریت در محور مواصلاتی لخشک زاهدان هدف حمله تروریستی قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.



بر اساس اعلام معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم، این مأمور انتظامی که اصالتاً اهل قم بود، هنگام انجام وظیفه در مناطق عملیاتی زاهدان مورد حمله قرار گرفت و جان خود را در راه امینت ایران اسلامی فدا کرد.



شهید آقایی چند ماه پیش از وقوع این حادثه، از مجموعه نیروی انتظامی استان قم به مناطق عملیاتی زاهدان منتقل شده بود و در زمان شهادت در این منطقه مشغول انجام وظیفه بود.