پزشکیان: کشاورزی کشور باید با تکیه بر دانش روز و تجربه جهانی متحول شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز شنبه، ۱۸ مهر ۱۴۰۵ در آیین آغاز سال زراعی جدید که در مرکز تحقیقات بذر و نهال کرج برگزار شد، با تأکید بر افزایش بهره‌وری و کیفیت در تمام ابعاد کشاورزی، خطاب به مدیران، کارآفرینان و کشاورزان گفت: شما می‌توانید مملکت را به واسطه عملکردی که دارید در اوج و عزت قرار دهید و همچنین می‌توانید کاری کنید که مردم با مشکل مواجه شوند.

رئیس‌جمهور برخورداری از دانش و تجربه در کنار یکدیگر را برای توسعه و افزایش بهره‌وری در کشاورزی ضرورتی انکارناپذیر برشمرد و به کشاورزان توصیه کرد تا در ساحت عمل از دانش تئوری اساتید دانشگاه و دانشجویان بهره‌مند شوند و مبتنی بر الگوهای جهانی تلاش کنند تا در مسیر ارتقای سطح بهره‌وری و کیفیت‌بخشی در حوزه‌های تولید بذر، کشت و پخش گام‌های مؤثر برداشته شود.

پزشکیان خطاب به مدیران حوزه کشاورزی و کارآفرینان خاطرنشان کرد: قدم اول برای توسعه در حوزه صنعت کشاورزی این است که نسبت به موقعیت و جایگاه خود نگاهی واقع‌بینانه داشته باشیم و بدانیم از چه ظرفیت‌هایی در حوزه آب، خاک و بذر برخوردار هستیم. برای بهبود وضعیت، مطالعاتی فراگیر انجام دهیم و آن را با نگاهی تطبیقی نسبت به وضعیتی که در آن قرار داریم، تلفیق کنیم. به‌عنوان یک انسان مسلمان، این قابل‌قبول نیست که نسبت به سایر کشورها در حوزه کشاورزی عقب باشیم. چنانچه در ذهن ما به این پرسش پاسخ داده شود که چرا وضعیت این‌گونه است، آن وقت می‌توانیم راه توسعه را پیدا کنیم و در مسیر رشد و شکوفایی قرار بگیریم.

رئیس‌جمهور با اشاره به برخی از آیات قرآن پیرامون سیر در جهان، بصیرت یافتن در ابعاد مختلف را از دستاوردهای ارزشمند بهره‌گیری از دانش و تجربه‌های موفق جهانی برشمرد و گفت: با بصیرت یافتن نسبت به آنچه که در جهان پیرامونی ما رخ می‌دهد، می‌توانیم قوانین و شرایط را بهبود ببخشیم، به این شرط که بتوانیم از دانش کارشناسان بهره‌مند شویم. علم مستقل از فردیت است و تجربه باید در کنار علم به کار گرفته شود تا دچار کمبود و عقب‌ماندگی نباشیم.

پزشکیان با تأکید بر اینکه از مزرعه تا سفره باید فکر و ایده‌ای قابل اجرا داشته باشیم، به مدیران و کارآفرینان حوزه کشاورزی توصیه کرد تا نسبت به ارتقاء بهره‌وری و افزایش کیفیت، تناسب کشت محصولات و شیوه‌های عرضه آن چشم‌انداز روشن داشته باشند و تصریح کرد: کافی است نوع نگاهمان را به پدیده‌های پیرامونی تغییر دهیم. آنچه به اثبات رسیده این است که همه انسان‌ها از منظر ژنتیکی یکی هستند و تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. آنچه موجب می‌شود گروهی یا کشوری پیشتاز و موفق یا ضعیف باشد، وابسته به کوشش و سختی است که برای انجام کارها متحمل می‌شوند.

رئیس‌جمهور نقش افراد مؤثر و الگو را به‌عنوان راهنما و جلودار اثرگذار نامید و یادآور شد: اغلب مردم جامعه به افراد الگوی خود تأسی می‌کنند؛ اگر این افراد به سمت قله بروند، همه جامعه را به سوی موفقیت و عزت پیش خواهند برد و چنانچه به سمت دره بروند، مردم نیز به ذلت گرفتار می‌شوند. بنابراین یکی از مسائل الزام‌آور در حوزه توسعه بهره‌وری توسط صاحبان فرایند این است که از روش‌های نوین بهره‌مند شوند. انتخاب اینکه در حوزه تکنولوژی مونتاژکار باشیم یا در زمینه‌های بایوتکنولوژی و نانوتکنولوژی صاحب فرایند باشیم، با خودمان است. شما مدیران آگاهید که با عملکردتان چه تأثیری بر شهر، جامعه، آب و خاک خواهید گذاشت. کافی است این سؤال را از خود بپرسید آیا راهی که می‌روم بهتر است؛ آن وقت معلوم می‌شود در چه وضعیتی قرار دارید. پاسخ به این پرسش‌ها که چه محصولی، با چه کیفیتی، چه مقدار و چگونه تولید شود، از اصول اولیه مدیریت است.

پزشکیان با تأکید بر اینکه شواهد علمی باید به عنوان رکن اساسی اقدامات ما مورد توجه قرار بگیرد، یادآور شد: دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم بر اساس شواهد علمی بنا شده است و حق با کسی است که حرف درست را بیان می‌کند. حرف درست نیز اعداد و ارقام و آمارهای نتیجه‌بخش است. هیچ ظلمی بالاتر از این نیست که در مقابل حرف درست بایستیم.

رئیس‌جمهور افزود: تلفیق دانش تئوری اساتید دانشگاه و تجربه شما کشاورزان به معنی مداخله در امورتان نیست. تعمیق ارتباط دانشگاه و بخش کشاورزی سبب می‌شود تا از سایر کشورهای جهان عقب نمانیم و متضرر نشویم.

پزشکیان مدیریت اصولی و هوشمند بر زنجیره تولید محصولات کشاورزی را از دیگر الزامات این حوزه برشمرد و تاب‌آوری جامعه در برابر زورگویی و قلدری دشمنان را حاصل پیشرفت‌های علمی نامید و گفت: اگر مدیریت هوشمند و نظارت اساسی بر چرخه تولید محصولات کشاورزی انجام شود، آن وقت مگر کالا یا محصول گم می‌شود یا به احتکار می‌رسد؟ قطعاً این از ناآگاهی است که با چنین پدیده‌هایی مواجه می‌شویم. تغییر نگاه در حوزه صنعت کشاورزی، تحول در جامعه را رقم خواهد زد. اگر می‌خواهیم در مقابل قلدری و زورگویی دشمنان سر خم نکنیم، نباید در موضع ضعف و ناتوانی قرار داشته باشیم. برای بیان برخی از شعارها و حرف‌های بزرگ، ضرورت دارد از نظر علمی و تکنولوژی کشوری برتر باشیم. این پیشرفت و برتری رایگان به دست نخواهد آمد؛ باید دست به دست یکدیگر دهیم و شبانه‌روز برای آبادانی و توسعه کشور تلاش کنیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به برخی از اقدامات خصمانه دشمنان یادآور شد: همه می‌توانند با تلاش و کوشش و توجه به کار گروهی، مشارکت و بهره‌گیری از فناوری‌های روز پیشرفت کنند. در چنین شرایطی است که اگر من یا سایر افراد را شهید کنند، آن وقت متکی به یک شخص نیستیم. هر یک از شما مدیران، کارآفرینان و کشاورزان می‌توانید شخصیتی نمونه باشید؛ فقط کافی است این قالب ذهنی را در ذهن خود تخریب کنید که تنها برخی از افراد هستند که می‌توانند موفق و بهترین باشند.

پزشکیان با قرائت برخی از آیات قرآن و اشاره به صفات الهی، خطاب به معاونان و صاحبان فرایند کشاورزی تأکید کرد: بیایید به دنبال بهترین شدن حرکت کنیم. خدای ما بی‌نهایت است و تمام صفاتی که او هست در ما وجود دارد، زیرا روح خدا در ما دمیده شده است. ما می‌توانیم همانند او خلق کنیم؛ فقط باید ظرفیت‌های خود را به فعلیت برسانیم و حداکثر بهره‌وری را داشته باشیم. نباید اجازه داد حاصل زحمت کشاورزان را دلالان بخورند.

رئیس‌جمهور تناسب توسعه متوازن را یکی دیگر از الزام‌های اساسی حوزه کشاورزی نامید و از تولیدکنندگان خواست تا نسبت به ناترازی‌ها و تنش‌های آبی موجود نگران باشند و تصریح کرد: بیایید یک لحظه به این موضوع فکر کنیم که چگونه می‌توانیم امنیت زندگی را متناسب با توسعه‌ای که ایجاد شده است پایدار نگه داریم. ضرورت دارد برای نسل آینده و سایرین، زمین، آب و خاک را به ارث بگذاریم. در سال گذشته با تنش‌های آبی مواجه بودیم و اقداماتی برای مدیریت این بحران انجام شد. بنابراین با همفکری و کار گروهی، اقداماتی انجام دهیم که از بروز این ناترازی‌ها پیشگیری کند.

پزشکیان گفتگو و تعامل و دوری از خودمحوری و الگوگیری از تجارب جهانی را راه‌حلی مؤثر برای توسعه حوزه کشاورزی برشمرد و خواهان بازنگری در شیوه کشاورزی، ارائه یک نقشه راه و طرح و برنامه مناسب برای هر شهر و استان متناسب با نیازها، امکانات و توان منطقه شد و گفت: اگر تاکنون ایستاده‌ایم، به برکت پایداری شما کشاورزان بوده است. با توجه به ناترازی‌های موجود و اقدامات دشمنان، برخی از کارشناسان اعتقاد داشتند که با قحطی مواجه خواهیم شد، اما تلاش شما دشمنان را ناامید کرد. با اعتماد به شما و مدیران توانستیم این راه را طی کنیم. اگر دست به دست یکدیگر بدهیم، هیچ‌گاه نمی‌توانند ما را تحریم کنند.