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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

هواشناسی: دمای اصفهان کاهش می‌یابد

هواشناسی: دمای اصفهان کاهش می‌یابد

اصفهان- رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان از کاهش دما در این استان طی ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد.

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای استان بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، اظهار کرد: امروز دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات به ۳۲ درجه و در خنک‌ترین ساعات بامداد یکشنبه به ۱۶ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

وی اضافه کرد: خور و بیابانک با دمای ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای چهار درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: طی ساعات بعدازظهر از امروز تا پایان هفته شاهد رشد ابر و وزش تند باد لحظه ای خواهیم بود.

امینی افزود: همچنین امروز در ساعات بعدازظهر در برخی نواحی غربی و شمال غربی، بصورت ضعیف و پراکنده در مناطق مرکزی استان رگبار باران و احتمال رعدوبرق را انتظار داریم.

کد مطلب 6973508

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