لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای استان بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، اظهار کرد: امروز دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات به ۳۲ درجه و در خنک‌ترین ساعات بامداد یکشنبه به ۱۶ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

وی اضافه کرد: خور و بیابانک با دمای ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای چهار درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: طی ساعات بعدازظهر از امروز تا پایان هفته شاهد رشد ابر و وزش تند باد لحظه ای خواهیم بود.

امینی افزود: همچنین امروز در ساعات بعدازظهر در برخی نواحی غربی و شمال غربی، بصورت ضعیف و پراکنده در مناطق مرکزی استان رگبار باران و احتمال رعدوبرق را انتظار داریم.