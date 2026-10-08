حجت‌الله علی عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان استان امروز کمی تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: وزش باد در برخی مناطق به نسبت شدید است و در نواحی مستعد احتمال خیزش گرد و خاک وجود دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: در مناطق شمالی و غربی استان به ویژه در روز شنبه ۱۸ مهر رگبار خفیف و پراکنده و رعد و برق پیش بینی می شود.

علی‌عسکریان با بیان اینکه دمای هوا طی پنج روز آینده نوسانات جزیی دارد، گفت: دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی با اشاره به اختلاف ۳۱ درجه‌ای دما در استان اصفهان، خاطرنشان کرد: امروز زواره از توابع اردستان با بیشینه دمای ۳۸ درجه و بوئین میاندشت با کمینه دمای هفت درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان ثبت شدند.