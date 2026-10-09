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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

بارش رگبار نقطه‌ای در غرب اصفهان؛ اختلاف دما به ۳۰ درجه رسید

بارش رگبار نقطه‌ای در غرب اصفهان؛ اختلاف دما به ۳۰ درجه رسید

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از احتمال وقوع بارش رگبار به صورت نقطه‌ای و محلی در برخی نواحی استان طی ۲۴ ساعت پیش رو خبر داد.

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز و فردا (شنبه) در برخی نواحی غرب و شمال غری استان رگبار باران و احتمال رعد و برق پیش‌بینی می‌شود، اظهار کرد: رگبار باران به صورت بارش‌های نقطه ای و محلی را به ویژه در شهرستان‌های بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن(داران)، عسگران، فریدونشهر، گلپایگان، شاهین شهر و میمه، نطنز، ارتفاعات کاشان، چادگان و دهق انتظار داریم‌.

به گفته وی، در سایر مناطق استان نیز از امروز تا روز یکشنبه آسمان صاف و در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان، تغییر محسوسی ندارد، گفت: امروز اختلاف دما بین گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان به ۳۰ درجه می‌رسد.

به گفته وی، خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۶ درجه و بویین میاندشت با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان ثبت شدند.

معتمدی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان)، نیز بین ۳۳ و ۱۷ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

کد مطلب 6972522

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