ثبت بیش از ۲۳ میلیون تردد ورودی و خروجی در جاده های گیلان

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار تردد خودروها در محورهای مواصلاتی گیلان اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۱۱ میلیون و ۷۷۶ هزار و ۷۰۴ وسیله نقلیه وارد استان شده و ۱۱ میلیون و ۶۹۹ هزار و ۵۳۴ وسیله نقلیه نیز از استان خارج شده‌اند.

وی با بیان اینکه آزادراه قزوین–رشت بیشترین سهم تردد ورودی به گیلان را به خود اختصاص داده است، افزود: در این مدت، چهار میلیون و ۷۴۸ هزار و ۳۰۶ وسیله نقلیه از این محور وارد استان شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به دیگر محور پرتردد ورودی استان تصریح کرد: محور رامسر–چابکسر نیز با ثبت سه میلیون و ۹۵۴ هزار و ۹۸۷ وسیله نقلیه، از مسیرهای پرتردد ورودی به گیلان در نیمه نخست سال جاری بوده است.

مرادی در ادامه به آمار تردد خروجی از استان اشاره کرد و گفت: آزادراه رشت–قزوین با ثبت چهار میلیون و ۶۶۵ هزار و ۶۵ وسیله نقلیه، بیشترین میزان تردد خروجی را در این بازه زمانی به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: در همین مدت، سه میلیون و ۸۱۵ هزار و ۵۳۱ وسیله نقلیه نیز از محور چابکسر–رامسر از استان گیلان خارج شده‌اند.