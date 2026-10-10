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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

ثبت بیش از ۲۳ میلیون تردد ورودی و خروجی در جاده های گیلان

ثبت بیش از ۲۳ میلیون تردد ورودی و خروجی در جاده های گیلان

رشت- مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای گیلان از ثبت بیش از ۲۳ میلیون تردد ورودی و خروجی در محورهای مواصلاتی استان طی نیمه نخست سال جاری خبر داد.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار تردد خودروها در محورهای مواصلاتی گیلان اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۱۱ میلیون و ۷۷۶ هزار و ۷۰۴ وسیله نقلیه وارد استان شده و ۱۱ میلیون و ۶۹۹ هزار و ۵۳۴ وسیله نقلیه نیز از استان خارج شده‌اند.

وی با بیان اینکه آزادراه قزوین–رشت بیشترین سهم تردد ورودی به گیلان را به خود اختصاص داده است، افزود: در این مدت، چهار میلیون و ۷۴۸ هزار و ۳۰۶ وسیله نقلیه از این محور وارد استان شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به دیگر محور پرتردد ورودی استان تصریح کرد: محور رامسر–چابکسر نیز با ثبت سه میلیون و ۹۵۴ هزار و ۹۸۷ وسیله نقلیه، از مسیرهای پرتردد ورودی به گیلان در نیمه نخست سال جاری بوده است.

مرادی در ادامه به آمار تردد خروجی از استان اشاره کرد و گفت: آزادراه رشت–قزوین با ثبت چهار میلیون و ۶۶۵ هزار و ۶۵ وسیله نقلیه، بیشترین میزان تردد خروجی را در این بازه زمانی به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: در همین مدت، سه میلیون و ۸۱۵ هزار و ۵۳۱ وسیله نقلیه نیز از محور چابکسر–رامسر از استان گیلان خارج شده‌اند.

کد مطلب 6973566

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