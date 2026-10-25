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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

ثبت بیش از ۲۷ میلیون خودرو در محورهای ورودی و خروجی گیلان

ثبت بیش از ۲۷ میلیون خودرو در محورهای ورودی و خروجی گیلان

رشت- مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای گیلان از ثبت مجموع بیش از ۲۷ میلیون و ۲۷۸ هزار تردد ورودی و خروجی در محورهای استان طی هفت ماهه سال جاری خبر داد.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار تردد وسایل نقلیه در محورهای ورودی و خروجی گیلان طی هفت ماهه سال جاری اظهار کرد: در این مدت، ۱۳ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۴۴۸ وسیله نقلیه وارد استان شده و ۱۳ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۴۳۸ وسیله نقلیه نیز از گیلان خارج شده‌اند.

وی با اشاره به پرترددترین محورهای ورودی استان افزود: آزادراه قزوین ـ رشت با ثبت پنج میلیون و ۵۴۴ هزار و ۲۸۰ وسیله نقلیه، بیشترین میزان تردد ورودی به گیلان را داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان ادامه داد: محور رامسر ـ چابکسر نیز با ثبت چهار میلیون و ۵۹۷ هزار و ۳۸۱ وسیله نقلیه، در رتبه بعدی پرترددترین مسیرهای ورودی استان قرار گرفته است.

مرادی با اشاره به آمار تردد در محورهای خروجی گیلان بیان کرد: در هفت ماهه امسال، پنج میلیون و ۴۵۰ هزار و ۵۵۲ وسیله نقلیه از طریق آزادراه رشت ـ قزوین از استان خارج شده‌اند.

وی اضافه کرد: محور چابکسر ـ رامسر نیز با ثبت چهار میلیون و ۴۵۴ هزار و ۷۰ وسیله نقلیه، از دیگر مسیرهای پرتردد خروجی گیلان در این مدت بوده است.

بر اساس آمار اعلام‌شده، آزادراه قزوین ـ رشت و محور رامسر ـ چابکسر از مسیرهای اصلی ورود و خروج وسایل نقلیه به استان گیلان طی هفت ماهه سال جاری بوده‌اند.

کد مطلب 6989327

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