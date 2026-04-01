ورود بیش از یک میلیون و ۲۳۸ هزار خودرو طی ۱۶ روز گذشته به گیلان

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار دریافتی از دستگاه‌های ترددشمار منصوب در راه‌های مواصلاتی استان گیلان، اظهار کرد: در ۱۶ روز گذشته، یک میلیون و ۲۳۸ هزار و ۱۱۶ دستگاه خودرو و وسیله‌نقلیه وارد استان شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین حجم ورودی از طریق آزادراه قزوین-رشت صورت گرفته، افزود: در این بازه زمانی، آزادراه قزوین-رشت با ۵۷۰ هزار و ۷۲۵ وسیله‌نقلیه رتبه نخست ورودی به استان را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان، محور رامسر-چابکسر را دومین مسیر پرتردد ورودی به استان معرفی کرد و گفت: این محور با ثبت ۴۰۷ هزار و ۳۱۷ تردد ورودی، پس از آزادراه قزوین-رشت بیشترین سهم را در ورود مسافران به گیلان داشته است. همچنین محور چابکسر-رامسر با ۳۹۵ هزار و ۶۸۹ وسیله‌نقلیه در رتبه سوم قرار دارد.

مرادی با اشاره به میانگین تردد در محورهای مواصلاتی استان تصریح کرد: از ۲۵ اسفند ماه تاکنون، متوسط ساعتی تردد در محورهای مواصلاتی استان ۷۶۶ وسیله‌نقلیه بوده است.

وی در ادامه پرترددترین محور استان در ایام نوروز را معرفی کرد و افزود: در این مدت، محور لاهیجان-لنگرود با متوسط تردد روزانه ۴۸ هزار و ۳۳۵ وسیله‌نقلیه در مسیر رفت و ۴۴ هزار و ۶۱۴ وسیله‌نقلیه در مسیر برگشت، پرترددترین محور مواصلاتی استان گیلان بوده است.