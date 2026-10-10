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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۰

قیمت بالای سوخت جت تا ۲۰۲۸ ادامه می‌یابد

قیمت بالای سوخت جت تا ۲۰۲۸ ادامه می‌یابد

مدیرعامل یک شرکت هواپیمایی در اروپا نسبت به احتمال تداوم قیمت بالای سوخت جت تا سال ۲۰۲۸ هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مایکل اولیری مدیرعامل گروه هواپیمایی رایان‌ایر (Ryanair)، در کنفرانس خبری انجمن خطوط هوایی برای اروپا (A4E) اعلام کرد که شرکت‌های هواپیمایی اروپایی ممکن است به دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بیش از یک سال دیگر با هزینه‌های بالای سوخت جت روبه‌رو باشند.

این نخستین باری است که یک مدیر ارشد نسبت به تداوم پیامدهای جنگ علیه ایران تا سال ۲۰۲۸ هشدار می‌دهد.

جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در سال جاری میلادی قیمت سوخت جت را به‌شدت افزایش داده و با وجود اقدام‌های گسترده برای پوشش ریسک قیمت سوخت، حاشیه سود شرکت‌های هواپیمایی را کاهش داده است.

اولیری افزود: هم‌اکنون قیمت سوخت جت حدود ۵۰ درصد بیشتر از قیمت‌ها پیش از آغاز جنگ علیه ایران است و احتمال می‌رود تا ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده در همین سطح حفظ شود.

وی تصریح کرد: همه ما سال آینده با چالش بزرگ هزینه‌ها روبه‌رو هستیم.

تحلیلگران هشدار داده‌اند که اروپا ممکن است تا سه ماه چهارم سال جاری میلادی با کمبود عرضه سوخت جت مواجه شود.

کد مطلب 6973648
طیبه بیات

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