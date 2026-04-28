افزایش دوباره قیمت سوخت جت در بزریل

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نفت، روزنامه والور اکونومیکو به‌نقل از منابع خود اعلام کرد که شرکت نفت دولتی پتروبراس برزیل از اول ماه مه میانگین قیمت سوخت جت فروخته‌شده به توزیع‌کنندگان را ۱۸ درصد افزایش خواهد داد.

پتروبراس قیمت سوخت جت خود را به‌صورت ماهانه و بر اساس عواملی مانند قیمت نفت و نرخ ارز تغییر می‌دهد.

این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد که به‌دلیل محرمانه بودن قراردادها و نوسان در شرایط کنونی، تصمیم‌های خود را درباره تعدیل قیمت‌ها پیش‌بینی نمی‌کند.

پس از افزایش قیمت نفت به‌دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، پتروبراس قیمت سوخت جت را برای ماه آوریل ۵۴.۸ درصد افزایش داده بود.

این شرکت همچنین اعلام کرده است که به توزیع‌کنندگان اجازه می‌دهد تا هزینه افزایش قیمت را به‌صورت اقساطی پرداخت کنند.

تنش‌های خاورمیانه با ایجاد اختلال تردد از تنگه هرمز، تأثیر قابل‌توجهی بر عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی به بازارهای جهانی داشته است، به‌طوری که شورای فرودگاه‌های بین‌المللی اروپا (ACI) هم اواسط آوریل هشدار داد چنانچه اختلال تردد برطرف نشود، این قاره ممکن است ظرف سه هفته با کمبود سیستماتیک سوخت جت روبه‌رو شود.

فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی، هم هفته گذشته در گفت‌وگو با رادیو فرانس اینتر اعلام کرد که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بدترین بحران انرژی را که جهان تاکنون با آن روبه‌رو شده است، ایجاد می‌کند.