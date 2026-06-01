۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۱

روسیه صادرات سوخت جت را ممنوع کرد

دولت روسیه از ممنوعیت موقت صادرات سوخت جت به‌منظور حفظ ثبات در بازار این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت روسیه روز دوشنبه (۱۱ خرداد) در بیانیه‌ای اعلام کرد که به‌منظور حفظ ثبات در بازار داخلی، صادرات سوخت جت تا ۳۰ نوامبر (نهم آذر) ممنوع شده است.

بر اساس این گزارش، سوخت جت روسیه بیشتر از طریق راه‌آهن به کشورهای آسیای مرکزی ازجمله قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان صادر می‌شود.

در بیانیه دولت روسیه آمده است: هدف از این تصمیم، تضمین ثبات در بازار سوخت داخلی است.

روسیه پیش از این صادرات بنزین را محدود کرده بود، اما هنوز اقدامی درباره گازوئیل انجام نداده است. البته خبرگزاری اینترفکس هفته گذشته گزارش داد که اقدام‌هایی در این زمینه در حال بررسی است.

داده‌های رویترز در روز جمعه (نهم خرداد) نشان داد که تولید گازوئیل روسیه به‌ دلیل حمله به پالایشگاه‌های این کشور در ماه مه همانند آوریل حدود ۱۰درصد کاهش یافته، درحالی‌که صادرات سوخت افزایش داشته است.

کد مطلب 6846957
طیبه بیات

