ناهید کیانی به مدال گرندپری نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه در روز دوم رقابت های گرندپری پاریس ناهید کیانی تنها نماینده کشورمان بود.

وی در وزن ۵۷- کیلوگرم، دور نخست برابر «کیم گاهیون» از کره جنوبی در دو راند متوالی صاحب برتری شد و سپس در پیکار با «مانیسا لکحال» از فرانسه در حالی که راند نخست را واگذار کرده بود، دو راند بعدی را به سود خاتمه داد و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد. کیانی در این مرحله مقابل «پاچکو» از برزیل دارنده مدال طلای ۲۰۲۵ جهان قرار گرفت و با واگذاری مبارزه در هر دو راند از ادامه مسابقات بازماند و به مدال نرسید.

تیم کشورمان در روز نخست این مسابقات، توسط ابوالفضل زندی و آرین سلیمی به دو مدال طلا دست یافت.

رقابت‌های گرندپری فرانسه از تورنمنت‌های سطح G۴ است و به نفرات برتر آن، در مسیر کسب سهمیه المپیک، امتیاز تعلق می‌گیرد؛ به‌طوری‌که مدال‌آوران طلا، نقره و برنز به‌ترتیب ۶۰، ۳۶ و ۳۱.۶ امتیاز کسب می‌کنند.