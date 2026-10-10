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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹

ناهید کیانی به مدال گرندپری نرسید

ناهید کیانی به مدال گرندپری نرسید

تنها نماینده بانوان ایران در رقابت های فرانسه با دو پیروزی ویک شکست از رسیدن به مدال بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه در روز دوم رقابت های گرندپری پاریس ناهید کیانی تنها نماینده کشورمان بود.

وی در وزن ۵۷- کیلوگرم، دور نخست برابر «کیم گاهیون» از کره جنوبی در دو راند متوالی صاحب برتری شد و سپس در پیکار با «مانیسا لکحال» از فرانسه در حالی که راند نخست را واگذار کرده بود، دو راند بعدی را به سود خاتمه داد و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد. کیانی در این مرحله مقابل «پاچکو» از برزیل دارنده مدال طلای ۲۰۲۵ جهان قرار گرفت و با واگذاری مبارزه در هر دو راند از ادامه مسابقات بازماند و به مدال نرسید.

تیم کشورمان در روز نخست این مسابقات، توسط ابوالفضل زندی و آرین سلیمی به دو مدال طلا دست یافت.

رقابت‌های گرندپری فرانسه از تورنمنت‌های سطح G۴ است و به نفرات برتر آن، در مسیر کسب سهمیه المپیک، امتیاز تعلق می‌گیرد؛ به‌طوری‌که مدال‌آوران طلا، نقره و برنز به‌ترتیب ۶۰، ۳۶ و ۳۱.۶ امتیاز کسب می‌کنند.

کد مطلب 6973659

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