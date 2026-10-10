  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰

هواپیمای نظامی آمریکا طعمه حریق شد

هواپیمای نظامی آمریکا طعمه حریق شد

یک فروند هواپیمای نظامی آمریکا حامل ۴ تفنگدار دریایی این کشور در کارولینای شمالی طعمه حریق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک پست، یک هواپیمای نظامی آمریکا در جریان یک عملیات آموزشی در کارولینای شمالی آتش گرفت.

مقامات نظامی آمریکا در این خصوص علام کردند که یک فروند هواپیمای MV-۲۲B Osprey مستقر در پایگاه هوایی تفنگداران دریایی نیو ریور، مجبور به فرود اضطراری در منطقه جنگلی ایالتی بلیدن لیکس شد.

این هواپیمای Osprey در حال انجام عملیات آموزشی نظامی بود که آتش گرفت.

به گفته دیل برنان، رئیس آتش نشانی وایت لیک، ۴ تفنگدار دریایی در این هواپیما بودند و یکی از آنها به دلیل جراحات به مرکز سوختگی منتقل شد.

تا کنون دلیل وقوع این حادثه رسانه ای نشده است.

کد مطلب 6973691

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها