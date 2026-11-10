به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پلیس انگلیس اعلام کرد یکی از نظامیان ارتش آمریکا را در جریان تحقیقات جاری پلیس مبارزه با تروریسم بازداشت کرده است.
در این گزارش جزئیات بیشتری درباره هویت فرد بازداشتشده یا موضوع تحقیقات منتشر نشده است.
پلیس انگلیس از بازداشت یکی از اعضای ارتش آمریکا در چارچوب تحقیقات پلیس مبارزه با تروریسم این کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پلیس انگلیس اعلام کرد یکی از نظامیان ارتش آمریکا را در جریان تحقیقات جاری پلیس مبارزه با تروریسم بازداشت کرده است.
در این گزارش جزئیات بیشتری درباره هویت فرد بازداشتشده یا موضوع تحقیقات منتشر نشده است.
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