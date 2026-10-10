شناسایی ۱۳۴۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی بختیاری اظهار کرد: در پی گشت‌زنی‌های مستمر نیروهای یگان حفاظت امور اراضی در سطح استان، برای ۱۳۴۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز، اخطار قانونی صادر و ابلاغ شد.

وی افزود: در این مدت، ۷۱۷ مورد تغییر کاربری غیرمجاز با اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ۱۵ مورد نیز در اجرای قطعی احکام قضایی تخریب شد.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان قزوین با اشاره به بازگشت اراضی تخریب‌شده به چرخه تولید، تأکید کرد: صیانت از اراضی کشاورزی به‌عنوان سرمایه ملی، نقش مهمی در استمرار تولید محصولات کشاورزی، حفظ منابع پایه و تأمین امنیت غذایی دارد.