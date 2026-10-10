رحیم شهیدی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه صیانت از بستر تولید و اراضی کشاورزی خط قرمز این مدیریت است، اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، با رصد دقیق و عزم قاطع دستگاه‌های مسئول، ۳۵۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در سطح اراضی کشاورزی شهرستان بابل شناسایی و احکام قانونی مربوط به آن‌ها به مرحله اجرا درآمد.

وی با اشاره به جزئیات این اقدامات قانونی تصریح کرد: از مجموع احکام اجراشده، ۳۴۶ مورد در راستای اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صورت گرفته و ۴ مورد نیز مربوط به اجرای احکام قطعی قضایی ذیل ماده ۳ همین قانون بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل ادامه داد: این عملیات‌ها شامل تخریب بناهای غیرقانونی، قلع‌وقمع دیوارکشی‌ها و تفکیک‌های غیرمجاز بوده که با همراهی و همکاری مؤثر دادستان، ضابطان قضایی، فرماندهی انتظامی، اداره راه و اکیپ صیانت از بستر تولید جهاد کشاورزی با موفقیت به سرانجام رسید.

شهیدی‌پور با هشدار نسبت به پیامدهای تغییر کاربری‌های غیرقانونی بیان کرد: تغییر کاربری زمین‌های حاصلخیز کشاورزی، تهدیدی مستقیم برای امنیت غذایی جامعه و آینده کشاورزی منطقه است؛ از این رو جهاد کشاورزی بدون کوچک‌ترین مسامحه با متخلفان این حوزه برخورد می‌کند.

رئیس جهاد کشاورزی بابل تأکید کرد: هرگونه تفکیک، دیوارکشی، خاک‌برداری، خاک‌ریزی و ساخت‌وساز در اراضی زراعی و باغی بدون دریافت مجوزهای قانونی، جرم آشکار است و علاوه بر پیگرد قضایی، با تخریب سازه، زمین به وضع سابق اعاده خواهد شد.

وی با قدردانی از نقش شهروندان در حفاظت از منابع ملی و کشاورزی گفت: گشت‌های امور اراضی به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی در حال پایش پهنه‌های کشاورزی هستند، اما نقش مردم، دهیاران و روستاییان در این مسیر بی‌بدیل است؛ لذا از همه بهره‌برداران تقاضا داریم هرگونه تخلف و تغییر کاربری مشکوک را سریعاً به مراجع قضایی، انتظامی، مراکز جهاد کشاورزی و یا سامانه تلفنی ارتباط مردمی ۱۳۱ گزارش دهند.

مدیر جهاد کشاورزی بابل در پایان با تأکید بر اینکه حفظ زمین‌های کشاورزی بستر اصلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از کشاورزان بومی است، خاطرنشان کرد: با جلوگیری از خرد شدن اراضی و مقابله با سودجویان، چرخه تولید محصولات کشاورزی در شهرستان پایدار مانده و معیشت کشاورزان و منافع اقتصادی این بخش حفظ خواهد شد.