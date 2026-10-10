تأکید بر اجرای تکالیف شورای عالی شهرسازی درتغییر کاربری اراضی زعفرانیه

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد مودی ظهر شنبه در نشست خبری به تبیین ابعاد حقوقی و اجرایی پرونده تغییر کاربری اراضی زعفرانیه پرداخت و بر ضرورت اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی تأکید کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در اظهارات خود تصریح کرد که تغییر کاربری مورد بحث، نه یک تصمیم سلیقه‌ای، بلکه یک «تکلیف قانونی» است که از سوی شورای عالی شهرسازی ابلاغ شده است.

مودی با اشاره به اینکه مصوبات این شورا لازم‌الاجراست، افزود: شورای عالی شهرسازی پس از بررسی‌های لازم، این تصمیم را ابلاغ کرده و هیچ مرجع محلی یا شورای شهری اختیاری در مخالفت با این مصوبات ابلاغی و قانونی ندارد.

وی با اشاره به جلسات برگزار شده در کمیسیون‌ها و شورای شهر، خاطرنشان کرد که تمامی روش‌های پایش، فایل‌های فنی و پاورپوینت‌های توضیحی در جلسات ارائه شده و نمایندگان شهرداری و شورا نیز در این جلسات حضور داشته‌اند، اما همچنان با وجود ارائه مستندات، برخی محدودیت‌های اداری مانع از پیشبرد سریع امور شده است.

اولویت خدمات عمومی در طرح جامع زعفرانیه

وی در پاسخ به برخی انتقادات در خصوص تراکم ساختمانی و سطح مسکونی گفت: طبق طرح جامع، اولویت اصلی در تغییر کاربری بر «خدمات عمومی» استوار است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی افزود: مطابق با مصوبات، تطبیق با گسل و تغییر کاربری با اولویت خدمات عمومی الزامی است و همچنین بخشی از این اراضی نیز برای ارائه خدمات عمومی نظیر کتابخانه و سایر خدمات محورهای بزرگ اختصاص یافته است.

مودی در خصوص حریم گسل‌ها تصریح کرد: محدودیت‌های مربوط به حریم گسل و مطالعات مرکز تحقیقات شهرسازی، تعیین‌کننده نحوه استفاده از زمین است و اختصاص برخی بخش‌ها به فضای سبز، نه صرفاً بر اساس نیاز به سرانه فضای سبز، بلکه به دلیل ملاحظات ایمنی در حریم گسل بوده است.