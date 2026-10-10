به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست چهل‌وششمین نشست نحوه توزیع کالا و تنظیم بازار (قرارگاه شهید سلامی) موضوعاتی مانند مدیریت مصرف انرژی با محوریت گاز، و همچنین اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل و نقل، بیمه حوادث واحدهای صنفی و گرانی لاستیک سبک و سنگین در دستور جلسه قرار گرفت.

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران در این جلسه با اشاره به مشکلات و چالش‌های اصناف در سراسر استان، جلسات تنظیم بازار را فرصتی برای مطرح کردن این چالش‌ها و در ادامه پیگیری و تلاش برای حل آنها دانست و گفت: مواردی که در جلسات قبل مطرح شده، گزارش‌های پیشرفت و چالش‌های پیشرفت آنها طی گزارشی در جلسات بعدی ازسوی استان‌ها ارائه شود تا رصد مشکلات به درستی انجام شود.

بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، در ادامه این نشست، سیدهادی صالحی، رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور بر ضرورت پیگیری مستمر مشکلات مطرح‌شده در قرارگاه و تبدیل مباحث کارشناسی به اقدامات عملی برای رفع موانع تأمین و توزیع کالا تأکید شد.

وی با اشاره به لزوم آمادگی بیشتر نمایندگان استان‌ها، خواستار هماهنگی آنان با مدیران کل دستگاه‌های مرتبط و جمع‌آوری اطلاعات دقیق درباره مطالبات، بدهی‌ها و مشکلات اجرایی پیش از حضور در جلسات شد. وی تأکید کرد که هدف قرارگاه، صرفاً طرح مشکلات نیست، بلکه پیگیری و رفع موانع با همکاری دستگاه‌های مسئول است.

صالحی همچنین به پیشنهاد یک فعال اقتصادی برای واردات مواد اولیه تولید لاستیک، از جمله کائوچو، به ارزش حداکثر ۱۰۰ میلیون دلار و بدون استفاده از منابع ارزی دولتی اشاره کرد و خواستار همکاری گمرک و دستگاه‌های مرتبط برای تسهیل اجرای این پیشنهاد شد. وی در بخش دیگری از سخنان خود، از برنامه‌ریزی برای ارزیابی عملکرد قرارگاه‌های استانی در فصل تابستان و انعکاس نتایج آن به استانداران خبر داد و بر ضرورت ارائه گزارش‌های مستند از اقدامات انجام‌شده در استان‌ها تأکید کرد.

در این نشست، شمس الله سلامی رئیس هیئت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان از تدوین طرحی برای گسترش پوشش بیمه‌ای واحدهای صنفی در برابر حوادث طبیعی و جنگ خبر داد. به گفته وی، در مرحله نخست، واحدهای صنفی در مناطق محروم و شهرستان‌های کوچک با هدف جبران بخشی از خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی تحت پوشش قرار می‌گیرند و در مرحله بعد، پوشش خسارت‌های ناشی از جنگ نیز به این طرح اضافه خواهد شد. وی با اشاره به تجربه صندوق در پرداخت خسارت به واحدهای مسکونی و مشکلات واحدهای صنفی آسیب‌دیده در حوادث گذشته، اظهار کرد: طرح توسعه پوشش بیمه‌ای اصناف با همکاری کارشناسان اتاق اصناف ایران نهایی شده و پیش‌نویس مصوبه آن برای ارائه به هیئت وزیران آماده است.

جلب رضایت اصناف در شهرهای کوچک با ۱۷۲ میلیون تومان پوشش خسارت جنگ

به گفته سلامی، در چارچوب این طرح، دولت بخشی از حق بیمه را پرداخت خواهد کرد و شناسایی واحدهای صنفی از طریق اطلاعات کنتورهای برق در دستور کار قرار دارد. همچنین، سقف پرداخت خسارت بیمه پایه که در اظهارات وی حدود ۱۷۲ میلیون تومان عنوان شد، قرار است با مصوبه پیشنهادی به ۵۲۰ میلیون تومان افزایش یابد.

مدیرعامل صندوق تأکید کرد که هدف این طرح، حمایت از اصناف آسیب‌پذیر و ایجاد زمینه برای توسعه پوشش‌های بیمه‌ای تکمیلی است؛ به‌گونه‌ای که در مراحل بعد، امکان پوشش خسارت‌های جنگی و حتی پیوند با بیمه محصولات کشاورزی نیز فراهم شود.

در این نشست، نمایندگان اتاق‌های اصناف استان‌های مختلف، مهم‌ترین مشکلات صنفی و اجرایی مناطق خود را مطرح کردند. تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کمبود و توزیع نامناسب لاستیک، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و سوخت، مشکلات تأمین انرژی و چالش‌های بیمه‌ای از مهم‌ترین محورهای این گزارش‌ها بود.

نمایندگان اتاق‌های اصناف استان‌ها مهم‌ترین مشکلات خود را در حوزه تأمین و توزیع لاستیک، سوخت، بیمه واحدهای صنفی و مدیریت مصرف انرژی مطرح کردند. نماینده گلستان نیز با اشاره به کمبود لاستیک و محدودیت سهمیه نمایندگی‌ها، خواستار تخصیص سهمیه ویژه به کشاورزان و اصلاح سامانه عرضه لاستیک شد.

نماینده بوشهر از خسارت آتش‌سوزی به حدود ۳۰۰ واحد صنفی در عسلویه خبر داد و بر ضرورت توسعه پوشش بیمه‌ای اصناف تأکید کرد. در بخش انرژی نیز نسبت به احتمال کمبود گاز در فصل سرد و ضرورت پیش‌بینی راهکارهای جایگزین برای واحدهای صنفی هشدار داده شد.

نماینده هرمزگان از تأخیر در پرداخت مطالبات سوپرمارکت‌ها و خطر ورشکستگی برخی واحدها خبر داد و نسبت به عرضه لاستیک‌های دولتی در بازار آزاد و تأخیر کارخانه‌ها در تحویل حواله‌ها انتقاد کرد. نمایندگان استان‌های مرکزی و خوزستان نیز مشکلات تأمین لاستیک، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و ضرورت ساماندهی مدیریت میادین میوه و تره‌بار را مطرح کردند.

در زاهدان، نگرانی‌هایی درباره تغییر سهمیه آرد و تأثیر آن بر کیفیت نان مطرح شد. نماینده خراسان رضوی نیز با اشاره به توقف ۱۰ تا ۱۵ روزه کامیون‌ها در مرز دوغارون، خواستار رسیدگی به مشکلات حمل‌ونقل مرزی و رعایت الزامات پدافند غیرعامل شد. در گلستان نیز مشکلات تأمین سوخت جایگزین نانوایی‌ها، سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل و بیمه رانندگان مورد تأکید قرار گرفت.

در بخش دیگری از نشست، مسئولان صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان و وزارت کشور، طرح توسعه پوشش بیمه‌ای واحدهای صنفی را تشریح کردند. این طرح با هدف جبران بخشی از خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی و فراهم‌کردن زمینه پوشش خسارت‌های جنگی تدوین شده است و قرار است با مشارکت دولت و همکاری اتاق اصناف ایران پیگیری شود.