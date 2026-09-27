کمبودی در بازار نداریم؛ رصد مستمر قیمت کالاها

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، با اشاره به فعالیت مستمر قرارگاه شهید سلامی گفت: این قرارگاه بهصورت هفتگی تشکیل میشود و تاکنون با تمام استانها در ارتباط بودهایم و مسائل و مشکلات بازار و اصناف را بهصورت کارشناسی بررسی کردهایم.
وی افزود: در جلسات قرارگاه، استانها تقسیمبندی میشوند و موارد مختلف به آنها اعلام میشود تا بررسیهای لازم را انجام داده و گزارش کامل از وضعیت بازار و مشکلات موجود ارائه کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه قرارگاه شهید سلامی از ابتدای جنگ ۱۲ روزه تشکیل شد، اظهار کرد: در ابتدا هدف اصلی، رصد بازار، وضعیت معیشت مردم و مشکلاتی بود که اصناف با آن مواجه بودند و این روند همچنان ادامه دارد.
نوده فراهانی در یک پیام ویدیوئی تأکید کرد: نباید هیچگاه تصور کنیم که جنگ تمام شده است؛ از این رو رصد مستمر بازار و وضعیت کالاهای اساسی و معیشت مردم همچنان در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: در این چارچوب، قیمتگذاری، قیمتهای بازار، وضعیت عرضه کالاها و احتمال کمبود کالاهای اساسی را بررسی میکنیم. خوشبختانه در حال حاضر کالا به اندازه کافی در کشور وجود دارد و با کمبود کالا مواجه نیستیم، هرچند گرانی و افزایش قیمتها در بازار وجود دارد.
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