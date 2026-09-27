  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

کمبودی در بازار نداریم؛ رصد مستمر قیمت کالاها

کمبودی در بازار نداریم؛ رصد مستمر قیمت کالاها

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به رصد هفتگی بازار در قرارگاه شهید سلامی گفت: کالاهای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و کمبودی نداریم و قیمت‌ها و وضعیت عرضه به‌طور مستمر بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، با اشاره به فعالیت مستمر قرارگاه شهید سلامی گفت: این قرارگاه به‌صورت هفتگی تشکیل می‌شود و تاکنون با تمام استان‌ها در ارتباط بوده‌ایم و مسائل و مشکلات بازار و اصناف را به‌صورت کارشناسی بررسی کرده‌ایم.

وی افزود: در جلسات قرارگاه، استان‌ها تقسیم‌بندی می‌شوند و موارد مختلف به آنها اعلام می‌شود تا بررسی‌های لازم را انجام داده و گزارش کامل از وضعیت بازار و مشکلات موجود ارائه کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه قرارگاه شهید سلامی از ابتدای جنگ ۱۲ روزه تشکیل شد، اظهار کرد: در ابتدا هدف اصلی، رصد بازار، وضعیت معیشت مردم و مشکلاتی بود که اصناف با آن مواجه بودند و این روند همچنان ادامه دارد.

نوده فراهانی در یک پیام ویدیوئی تأکید کرد: نباید هیچ‌گاه تصور کنیم که جنگ تمام شده است؛ از این رو رصد مستمر بازار و وضعیت کالاهای اساسی و معیشت مردم همچنان در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: در این چارچوب، قیمت‌گذاری، قیمت‌های بازار، وضعیت عرضه کالاها و احتمال کمبود کالاهای اساسی را بررسی می‌کنیم. خوشبختانه در حال حاضر کالا به اندازه کافی در کشور وجود دارد و با کمبود کالا مواجه نیستیم، هرچند گرانی و افزایش قیمت‌ها در بازار وجود دارد.

کد مطلب 6959966
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها