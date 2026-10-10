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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۰

مادر شهید ابراهیم رضوی آسمانی شد

مادر شهید ابراهیم رضوی آسمانی شد

مشهد- حاج خانم «ملائکه»، مادر شهید «ابراهیم رضوی» از شهدای عملیات رمضان به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید ابراهیم رضوی در سن ۱۹ سالگی و در تاریخ بیست و سوم تیرماه سال ۱۳۶۱ در عملیات رمضان به شهادت رسید.

عملیات رمضان عملیات تهاجمی گسترده نیروهای مسلح ایران، در خلال جنگ ایران و عراق بود، که به مدت ۱۷ روز، در تابستان ۱۳۶۱ در جنوب عراق، شمال‌شرقی شهر بصره و در منطقه شلمچه انجام شد؛ این عملیات در ۵ مرحله، به‌طور مشترک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرماندهی محسن رضایی و نیروی زمینی ارتش به فرماندهی علی صیاد شیرازی، طراحی و اجرا شد. عملیات رمضان ۴۵ روز پس از آزادسازی خرمشهر انجام گرفت و در این عملیات نیروهای ایرانی برای نخستین بار اقدام به ورود به خاک عراق نمودند.

این مادر شهید با وجود کهولت سن تا آخرین روزهای حیات خویش در تجمعات شبانه برای دفاع از وطن حضور داشت.

کد مطلب 6973772

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