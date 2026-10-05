بزرگترین زنجیره انسانی «جان فدای ایران» فردا در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سرباز وطن، عصر دوشنبه در نشست خبری برنامه بزرگترین زنجیره انسانی جان فدا با عنوان «دانشگاه ایران»، که در مجتمع شهدای سلامت برگزار شد، با اشاره به جزئیات برگزاری این رویداد اظهار کرد: این برنامه با عنوان «دانشگاه ایران» طراحی و برنامه‌ریزی شده است و قرار است در مشهد مقدس، بزرگترین زنجیره انسانی جان فدای ایران با حضور مردم، دانشجویان و دانشگاهیان برگزار شود.

سخنگوی زنجیره انسانی جان فدا افزود: این برنامه فردا، ۱۴ مهرماه، از ساعت ۱۱ آغاز خواهد شد و هدف اصلی از برگزاری آن، ایجاد همبستگی ملی میان مردم و دانشگاهیان و فراهم کردن زمینه‌ای برای شکل‌گیری فضایی آرام و مناسب برای علم، ادب و دانش در دانشگاه‌هاست.

وی ادامه داد: محل برگزاری این برنامه در محدوده دانشگاه فردوسی مشهد پیش‌بینی شده است. زنجیره مردمی از درب غربی دانشگاه فردوسی آغاز می‌شود و با عبور از مسیرهای پیرامونی دانشگاه، از جمله خیابان‌های اطراف، به سمت درب شرقی دانشگاه ادامه خواهد یافت.

سرباز وطن با عنوان «دانشگاه ایران»، بیان کرد: در کنار زنجیره مردمی، زنجیره دانشجویی نیز از داخل دانشگاه فردوسی شکل می‌گیرد و حلقه اتصال میان زنجیره مردمی درب شرقی و درب غربی دانشگاه خواهد بود. به این ترتیب، زنجیره‌ای یکپارچه با حضور مردم و دانشجویان در اطراف و داخل دانشگاه فردوسی شکل خواهد گرفت.

سخنگوی زنجیره انسانی جان فدا بر مشارکت گسترده مجموعه‌های دانشگاهی در برگزاری این رویداد گفت: تمامی تشکل‌های دانشجویی، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های دغدغه‌مند مشهد در این برنامه مشارکت دارند و در فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای آن نقش‌آفرینی می‌کنند. مسئولان دانشگاه‌ها، بسیج اساتید، بسیج دانشجویی و سایر تشکل‌های دانشجویی از جمله مجموعه‌هایی هستند که در برگزاری این برنامه مشارکت دارند و تلاش می‌کنند زمینه را برای ایجاد فضایی آرام و مناسب برای فعالیت‌های علمی، آموزشی و فرهنگی در دانشگاه‌ها فراهم کنند.

وی هدف محوری این برنامه را تقویت همدلی، همبستگی، انسجام و هم‌صدایی حول یک موضوع مشترک عنوان کرد و گفت: محور این برنامه ایران است و زنجیره انسانی جان فدای ایران نماد این همدلی و وحدت خواهد بود.

سرباز وطن با عنوان «دانشگاه ایران»، خاطرنشان کرد: این رویداد با عنوان بزرگترین زنجیره انسانی جان فدای ایران و با حضور مردم، دانشجویان و دانشگاهیان برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، همبستگی و همراهی خود را با ایران به نمایش خواهند گذاشت.

سخنگوی زنجیره انسانی جان فدا اظهار کرد: انتخاب دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان محل اصلی برگزاری این برنامه به معنای اختصاص آن به این دانشگاه نیست، بلکه دانشگاه فردوسی به عنوان دانشگاه مادر و نماد دانشگاهی شهر مشهد انتخاب شده است و دانشگاه‌های مختلف مشهد در برگزاری این رویداد مشارکت خواهند داشت.

ثبت نام بیش از ۱۵ هزار نفر

وی با اشاره به استقبال گسترده از این برنامه افزود: پیش‌بینی اولیه ما ثبت‌نام حدود هشت هزار نفر بود، اما بر اساس آخرین آمار، تا کمتر از ۲۰ ساعت مانده به آغاز برنامه، ۱۵ هزار و ۵۵۴ نفر از طریق سایت «دانشگاه ایران» برای حضور در این رویداد ثبت‌نام کرده‌اند.

سرباز وطن ادامه داد: ثبت‌نام شرکت‌کنندگان در دو بخش مردمی و دانشگاهی انجام شده و روند ثبت‌نام همچنان ادامه دارد.

سخنگوی زنجیره انسانی جان فدا با تشریح جزئیات برگزاری این برنامه گفت: از مردم و دانشگاهیان درخواست می‌کنیم از ساعت ۱۱ در محل برگزاری حضور داشته باشند و با توجه به پیش‌بینی ترافیک در محورهای منتهی به دانشگاه فردوسی، زمان لازم برای تردد را در نظر بگیرند.

وی افزود: برنامه با اقامه نماز در چهار نقطه پیرامون دانشگاه فردوسی آغاز خواهد شد. این نقاط شامل سردرب شمالی، سردرب اصلی دانشگاه، تقاطع وکیل‌آباد و باهنر، حاشیه خیابان‌های وکیل‌آباد و کلانتری است. همچنین نماز ویژه دانشگاهیان در داخل دانشگاه فردوسی برگزار خواهد شد.

سرباز وطن بیان کرد: پس از اقامه نماز، از حدود ساعت ۱۲، استقرار مردم و دانشگاهیان در محل‌های پیش‌بینی‌شده انجام خواهد شد. این محل‌ها بر اساس آمار ثبت‌نام و خروجی سامانه در نظر گرفته شده و برنامه‌ریزی برای ساماندهی حضور شرکت‌کنندگان همچنان ادامه دارد.

سخنگوی زنجیره انسانی جان فدا با اشاره به سخنرانی حجت‌الاسلام راجی در این مراسم، گفت: این سخنرانی با محوریت تبیین مسائل مرتبط با موضوع برنامه انجام می‌شود.

خانواده شهدای دانشجو؛ مهمانان ویژه برنامه

وی با اشاره به مهمانان ویژه این رویداد اظهار کرد: محور اصلی این برنامه اتحاد و انسجام کشور است و خانواده شهدای دانشجوی کشور به عنوان مهمانان ویژه در این مراسم حضور خواهند داشت.

سرباز وطن با عنوان «دانشگاه ایران»، افزود: خانواده شهدای دانشجو از دوره‌های مختلف از جمله شهدای دانشجوی دفاع مقدس، شهدای دانشجوی مدافع حرم، شهدای دانشجوی جنگ ۴۰ روزه، شهدای دانشجوی جنگ ۱۲ روزه، شهدای دانشجوی مرتبط با حوادث دی‌ماه و شهدای امنیت به این مراسم دعوت شده‌اند.

سخنگوی زنجیره انسانی جان فدا گفت: در مجموع، به یاد ۳۰۰ دانشجوی شهید جنگ ۴۰ روزه و ۸۰ دانشجوی شهید جنگ ۱۲ روزه، نمایندگانی از خانواده‌های این شهدا در مراسم حضور خواهند داشت.

تأکید بر نقش علم و دانشگاه در قدرت کشور

وی با اشاره به اهداف این برنامه در حوزه علم و دانشگاه گفت: یکی از موضوعات مورد تأکید ما این است که دشمن به دنبال هدف قرار دادن علم و دانش در کشور است، اما دانش در ایران نابودشدنی نیست.

سرباز وطن با عنوان «دانشگاه ایران»، افزود: در جریان جنگ ۴۰ روزه، ۳۲ مرکز علمی کشور هدف قرار گرفت و ۴۵ استاد و ۳۰۰ دانشجو به شهادت رسیدند. برگزاری این برنامه تلاش می‌کند با تکیه بر یاد و نام شهدای عرصه علم و دانشگاه، بر اهمیت علم و دانش در اقتدار کشور تأکید کند.

سخنگوی زنجیره انسانی جان فدا خاطرنشان کرد: هدف ما فضاسازی رسانه‌ای و عمومی در جهت تقویت اتحاد و انسجام حول پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر جایگاه علم به عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت کشور است.

وی همچنین از حضور گسترده رسانه‌ها در این برنامه خبر داد و گفت: از نقاط مختلف کشور، ۲۹ تیم رسانه‌ای دانشجویی و هشت تیم رسانه‌ای مردمی برای پوشش این برنامه اعلام آمادگی کرده‌اند. حدود ۳۰ نفر از فعالان رسانه‌ای، بلاگرها و انسان‌رسانه‌ها نیز برای پوشش این رویداد اعلام آمادگی کرده‌اند. این برنامه از شبکه‌های مختلف استانی و شبکه خبر پوشش داده خواهد شد.