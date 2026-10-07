شهید «سجاد باتقوا»؛فرزندی که عصای دست پدر و مایه افتخار وطن شد

علی اصغر باتقوا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سجاد فرزند اول خانواده و تنها پسر من بود و دو خواهر نیز دارد. او که متولد سال ۱۳۸۱ بود، پس از پایان دوران تحصیل، با علاقه وافر به نظام، رهبری و جمهوری اسلامی، از طریق ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه افسری، راهی نیروی انتظامی شد. ما در خانواده سابقه نظامی نداشتیم، اما خودش با اشتیاق کامل این مسیر را انتخاب کرد و حدود یک سال سابقه خدمت داشت.

پدر شهید سجاد با تقوا با اشاره به روزهای منتهی به شهادت فرزندش می‌گوید: او در زاهدان خدمت می‌کرد و روز بیست و پنجم اسفندماه که مصادف با بیست و ششم ماه مبارک رمضان بود، در جریان مقابله با اشرار در زاهدان به شهادت رسید. روز حادثه تا ظهر با ما در تماس بود و کارهای روزمره را پیگیری می‌کرد خرید رفته بودیم و سفارش می‌کرد از مغازه دوستانش خرید کنیم، اما بعد از ظهر که عازم عملیات شد، دیگر تماس‌های ما بی‌پاسخ ماند. نزدیکی‌های افطار بود که خبرهایی از طریق دوستان او به گوش رسید، اما به دلیل عدم دسترسی ما به گوشی‌های پیشرفته در آن لحظات، تا نیمه‌های شب که خبر شهادتش تایید شد، از این واقعه تلخ بی‌خبر بودیم.

وی درباره ویژگی‌های اخلاقی شهید گفت: سجاد از همان ابتدا نمونه بود؛ نه تنها سربار خانواده نبود، بلکه پس از استخدام و دریافت حقوق، به ما کمک می‌کرد. یادم هست که وقتی حقوق گرفت، برای مادرش هدیه خرید. یک‌بار مادرش قصد داشت النگو شکسته‌اش را بفروشد اما سجاد اجازه نداد و خودش با تلاش و حقوقی که داشت، برای مادرش جایگزین خرید تا کمک‌حال ما باشد. او بسیار مهربان و دلسوز بود و این ویژگی‌ها در رفتار او با همه مشهود بود.

وداع باشکوه با همراهی برادران اهل‌سنت

باتقوا با اشاره به وحدت و همراهی مردم در مراسم تشییع بیان کرد: ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که بسیاری از اهالی آن از برادران اهل‌سنت هستند. در مراسم وداع و تشییع فرزندم، این عزیزان سنگ‌تمام گذاشتند و عزاداری باشکوهی برای سجاد انجام دادند. حضور پرشور مردم و به‌ویژه اهل‌سنت منطقه باخرز در مراسم تدفین در زادگاهش، نشان داد که سجاد متعلق به همه مردم بود و مردم قدردان جان‌فشانی او هستند.