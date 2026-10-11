برنده جایزه صلح نوبل علیه آمریکا موضع گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، ناوی پیلای برنده جایزه صلح نوبل روز گذشته تاکید کرد که تصمیم آمریکا مبنی بر تحریم دیوان کیفری بین المللی غیر قابل قبول است.

وی به نگرانی های گسترده در خصوص تداوم فعالیت دادگاه های بین المللی به ویژه دیوان کیفری در لاهه اشاره کرد.

پیلای تصریح کرد: آمریکا تنها به دلیل صدور حکم های قضایی، دیوان کیفری را تحریم می کند. این موضوع غیر قابل قبول و بی سابقه است.

تصمیم آمریکا برای اعمال تحریم‌های گسترده علیه دیوان کیفری بین‌المللی با مخالفت متحدان نزدیک واشنگتن روبه‌رو شده و شکاف دیپلماتیک بر سر عدالت بین‌المللی را آشکار کرده است؛ آن هم در شرایطی که این دادگاه پیگیر پرونده مقام‌های اسرائیلی متهم به ارتکاب جنایات جنگی در غزه است.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا روز جمعه از اعمال این تحریم‌ها خبر داد و هشدار داد که واشنگتن تا زمانی که دیوان به آنچه «تهدید علیه آمریکایی‌ها» می‌خواند پایان ندهد، به تلاش برای از بین بردن این نهاد ادامه خواهد داد. او مدعی شد: یا دیوان کیفری بین‌المللی به تهدیدهای خود پایان می‌دهد یا ما به کار آن پایان خواهیم داد.

این اقدام در ادامه مخالفت دیرینه آمریکا با صلاحیت قضایی دیوان درباره شهروندان آمریکایی و همچنین صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین این رژیم، در نوامبر ۲۰۲۴ به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه صورت گرفته است. آمریکا و اسرائیل عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیستند؛ نهادی که ۱۲۵ عضو دارد.

وزیران خارجه دانمارک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند و انگلیس به همراه همتایان خود از کانادا و ژاپن در بیانیه‌ای مشترک مخالفت شدید خود را با تحریم‌ها اعلام کردند و بر حمایت مستمر از استقلال، بی‌طرفی و سلامت دیوان تأکید کردند. این کشورها هشدار دادند که تحریم‌ها ممکن است فعالیت‌های دادگاه، کارکنان آن و خانواده‌هایشان را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد و بر همکاری برای حفظ پاسخ‌گویی در قبال جرایم بین‌المللی تأکید کردند.