حماس: نوبلِ «پیلای» گامی در مسیر عدالت برای غزه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع فلسطینی، حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که انتخاب پیلای، که سوابق درخشانی در مبارزه با نظام آپارتاید آفریقای جنوبی و ریاست دادگاه بین‌المللی کیفری رواندا دارد، بازتاب‌دهنده اهمیت پاسخ‌گویی به عاملان جنایات بین‌المللی است.

جنبش حماس با اشاره به گزارش‌های کمیسیون مستقل بین‌المللی به ریاست پیلای در سپتامبر ۲۰۲۵، تأکید کرد که یافته‌های این کمیسیون در مورد وقوع «جنایت نسل‌کشی» در نوار غزه، ابعاد فاجعه‌آفرین اقدامات نیروهای اشغالگر را به رسمیت شناخته است.

حماس در ادامه، اقدام جدی جامعه جهانی برای تبدیل مستندات موجود به اقدامات حقوقی و محاکمه جنایتکاران جنگی را خواستار شد و بر ضرورت پایان دادن به سیاست «مصونیت از مجازات» تأکید کرد.

شایان ذکر است که این تقدیر بین‌المللی، همزمان با واکنش تند و تهدیدات ایالات متحده علیه دادگاه بین‌المللی کیفری برای جلوگیری از پیگرد قانونی مسئولان اسرائیلی صورت می‌گیرد.