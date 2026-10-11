چه دستگاه‌ هایی در جشنواره شهید رجایی ۱۴۰۴ گیلان برگزیده شدند؟

به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌ و یکمین جشنواره شهید رجایی استان گیلان با معرفی دستگاه‌های اجرایی برتر در محور های مختلف برگزار شد؛ جشنواره‌ ای که با هدف ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، شناسایی الگوهای موفق مدیریتی و تقویت فرهنگ پاسخگویی و خدمت‌رسانی در نظام اداری برگزار می‌شود.

در این دوره، عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در ۱۰ محور تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفت و برگزیدگان هر بخش بر اساس نتایج اعلام‌شده معرفی شدند.

برگزیدگان محور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

در این محور، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان به‌صورت مشترک رتبه نخست را کسب کردند و اداره کل تأمین اجتماعی گیلان در جایگاه دوم قرار گرفت.

برگزیدگان محور رعایت ملاحظات نظام فنی و اجرایی

اداره کل راه و شهرسازی گیلان رتبه نخست این محور را به دست آورد. اداره کل زندان‌های استان رتبه دوم و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان رتبه سوم را کسب کردند.

برگزیدگان محور محرومیت‌زدایی

در این بخش، اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان رتبه نخست را کسب کرد. اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در جایگاه دوم و اداره کل آموزش و پرورش گیلان در رتبه سوم قرار گرفتند.

برگزیدگان محور دولت هوشمند و نظام حکمرانی داده‌ مبنا

شرکت توزیع نیروی برق گیلان و شرکت برق منطقه‌ای گیلان به‌صورت مشترک رتبه نخست این محور را کسب کردند. اداره کل بنادر و دریانوردی استان رتبه دوم و اداره کل کتابخانه‌های عمومی گیلان رتبه سوم را به دست آوردند.

برگزیدگان محور پایداری ارائه خدمات

کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان رتبه نخست این محور را کسب کرد. اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در جایگاه دوم و دانشگاه علوم پزشکی گیلان در رتبه سوم قرار گرفتند.

برگزیدگان محور امنیت پایدار با رویکرد امنیت ملی و اجتماعی

در این محور، اداره کل زندان‌ های گیلان و شرکت گاز استان به‌ صورت مشترک رتبه نخست را کسب کردند و سازمان جهاد کشاورزی گیلان در جایگاه دوم قرار گرفت.

برگزیدگان محور حفظ توان سرزمینی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان رتبه نخست را به دست آورد. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان رتبه دوم و مدیریت امور شعب بانک سپه در گیلان رتبه سوم را کسب کردند.

برگزیدگان محور جهاد تبیین

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان رتبه نخست این محور را کسب کرد. اداره کل امور مالیاتی استان رتبه دوم و اداره کل بیمه سلامت گیلان رتبه سوم را به دست آوردند.

برگزیدگان محور مردمی‌سازی اقتصاد و جلب مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری برای تولید

در این بخش، اداره کل فرودگاه سردار جنگل رشت رتبه نخست را کسب کرد. اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان در جایگاه دوم و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در رتبه سوم قرار گرفتند.

برگزیدگان محور اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دریامحور

اداره کل گمرک بندر انزلی رتبه نخست این محور را کسب کرد. اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان رتبه دوم و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان رتبه سوم را به دست آوردند.

توسعه اقتصاد دانش بنیان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی رتبه نخست، شرکت آب و فاضلاب رتبه دوم و پارک علم فناوری رتبه سوم کسب کردند.

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معرفی دستگاه‌ های برتر در بیست‌ و یکمین جشنواره شهید رجایی گیلان با هدف قدردانی از عملکرد مجموعه‌های منتخب و ترویج تجربه‌ های موفق در نظام اداری انجام شد. ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در این چارچوب، بر شناسایی ظرفیت‌های مدیریتی و تقویت رویکرد پاسخگویی و بهبود کیفیت خدمات‌ رسانی به مردم متمرکز است.