برگزیدگان دهمین کنگره ملی شعر ایثار در شیراز معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه دهمین کنگره ملی شعر ایثار با حضور یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، محمد کرماللهی مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران، جمعی از مسئولان، شاعران، خانوادههای معظم شهدا و فعالان فرهنگی و هنری در شیراز برگزار شد.
این رویداد ملی با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و بهرهگیری از ظرفیت شعر و ادبیات در ترویج ارزشهای انقلاب اسلامی برگزار شد و شاعران از سراسر کشور آثار خود را در بخشهای مختلف به دبیرخانه کنگره ارسال کردند.
بر اساس آمار اعلامشده، در دهمین دوره کنگره ملی شعر ایثار، یکهزار و ۶۹۴ شاعر با ارسال چهار هزار و یک اثر حضور داشتند که پس از داوری، برگزیدگان بخشهای مختلف معرفی شدند.
یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در این مراسم با اشاره به جایگاه هنر در انتقال مفاهیم ایثار و شهادت، اظهار کرد: اگر ایثار و شهادت را یک پیام بدانیم، هنر بهترین رسانه برای انتقال این پیام به جامعه است و میتواند مفاهیم بلند ایثار را از صفحات تاریخ به تجربهای زنده و ماندگار برای مخاطبان تبدیل کند.
وی شعر را یکی از اثرگذارترین قالبهای هنری در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت دانست و بر نقش شاعران، نویسندگان و فعالان فرهنگی در تبیین این ارزشها برای نسل جوان تأکید کرد.
محمد کرم اللهی مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز با بیان اینکه فرهنگ شهادت همواره زنده و ماندگار خواهد بود، گفت: دشمنان هر اندازه برای کمرنگ کردن ارزشهای الهی تلاش کنند، هرگز قادر به خاموش کردن نور شهادت نخواهند بود.
وی افزود: شعر همواره یکی از مهمترین رسانههای فرهنگی ایران بوده و روایتگر صبر، استقامت، مقاومت و پیروزی ملت ایران است و امروز نیز میتواند این رسالت را برای نسلهای آینده ادامه دهد.
در پایان این مراسم، برگزیدگان بخشهای مختلف معرفی شدند.
در بخش شعر کلاسیک، مهدی جهاندار از اصفهان رتبه نخست را کسب کرد، مریم پیلهور از گیلان دوم شد و عادل حیدری از چهارمحال و بختیاری در جایگاه سوم قرار گرفت.
در بخش شعر نو و نیمایی نیز جواد صفری از خراسان جنوبی رتبه نخست را به دست آورد، زهرا شایق از یزد دوم شد و زیبا خدابخشی از کهگیلویه و بویراحمد رتبه سوم را کسب کرد. همچنین یوسف علیپور از خوزستان شایسته تقدیر شناخته شد.
در بخش سرود، ترانه و تصنیف نیز فروغ تنگاب جهرمی از فارس، افسانه سادات حسینی از خراسان رضوی و رضا یزدانی از تهران به عنوان برگزیدگان شایسته تقدیر معرفی شدند.
در بخش ویژه ایثارگران نیز فاطمه غلامی از یزد در رشته شعر کودک و نوجوان رتبه نخست را به دست آورد، فرشته ابراهیمینیا از قم دوم شد، حسین عبدی از گلستان سوم شد و سمیه تورجی از فارس شایسته تقدیر شناخته شد.
همچنین در بخش شعر کلاسیک ویژه ایثارگران، آسیه بختیاری از قزوین و زهرا سپهکار از اصفهان به ترتیب رتبههای دوم و سوم را کسب کردند و در رشته شعر نو و نیمایی این بخش نیز معصومه کولیوند و امین جابری، هر دو از استان همدان، به ترتیب رتبههای دوم و سوم را به دست آوردند.
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