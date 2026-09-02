برگزیدگان مسابقات قرآن اوقاف مازندران معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، چهلونهمین دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف و امور خیریه استان مازندران طی دو روز به میزبانی آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) شهرستان آمل برگزار و برگزیدگان شامگاه چهارشنبه معرفی شدند.
در این دوره ۱۹۲ نفر از فعالان قرآنی استان شامل ۱۰۷ برادر و ۸۵ خواهر در رشتههای مختلف به رقابت پرداختند و پس از برگزاری مراحل داوری، نفرات برتر هر رشته مشخص شدند.
برگزیدگان این دوره در چهار بخش برادران بالای ۱۸ سال، برادران زیر ۱۸ سال، خواهران بالای ۱۸ سال و خواهران زیر ۱۸ سال معرفی شدند.
برگزیدگان برادران بالای ۱۸ سال
در رشته حفظ ۱۰ جزء، مصطفی فتنگنجی از بابل رتبه نخست را به دست آورد و محمدصادق رضوانی از بهشهر دوم شد. در حفظ ۲۰ جزء، سید قاسم سیدیان از بابلسر اول شد و سهیل رجبی زرگرآبادی و محمدامین تیرانداز از بهشهر به ترتیب رتبههای دوم و سوم را کسب کردند.
در رشته حفظ کل قرآن کریم، امیرحسین زرگری از نکا، محمدرضا رضایی از ساری و علیرضا اسدی از آمل رتبههای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
در ترتیل، سید رضا چاووشیان از ساری اول شد، سعید ترکمان دهنوی از قائمشهر در جایگاه دوم قرار گرفت و محمدرضا انتظاریان از جویبار سوم شد.
در رشته اذان، عباس صالحی از آمل، عادل تقیپور از محمودآباد و علیرضا فرهادی از آمل رتبههای اول تا سوم را کسب کردند.
در دعاخوانی، سید حامد برهانی از بابل رتبه نخست را به دست آورد و حمیدرضا محمدی از بهشهر و حمیدرضا نجفی از نوشهر در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند.
در رشته قرائت، مصطفی قاسمی از جویبار، سیدمحمد طاهایی از آمل، محمدمهدی طالبی از ساری و مهدی شالیکاری از بابلسر به ترتیب رتبههای اول تا چهارم را کسب کردند.
برگزیدگان برادران زیر ۱۸ سال
در حفظ ۱۰ جزء، صدرا شالیکار از قائمشهر، محمدمهدی هدایتی از بابلسر و محمدحسین روستا از بابل رتبههای اول تا سوم را به دست آوردند، در حفظ ۲۰ جزء، سیدعطاالله بابابی از بابلسر اول و طاها محمدی از ساری دوم شد.
در حفظ کل، یاسین سفیداللهپور از آمل، احمدعلی اسماعیلی از نکا و رضا خداکرمی از محمودآباد به ترتیب اول تا سوم شدند.
در رشته قرائت نیز محسن زاهدی از ساری رتبه نخست را کسب کرد و امیرحسین میانرودیان از ساری و محمدمهدی قربانی از قائمشهر در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتند.
برگزیدگان خواهران بالای ۱۸ سال
در رشته قرائت، معصومه ابدی و زهرا علینژاد از بابل رتبههای اول و دوم را کسب کردند و سامره حیدری از بابلسر سوم شد، در حفظ ۱۰ جزء، ربابه فغانی از نکا، زینب سبزیپور از ساری و زینب ملک محمودی از بهشهر به ترتیب رتبههای اول تا سوم را به دست آوردند.
در حفظ ۲۰ جزء، فائزه علیزاده از آمل اول شد و فاطمه غلامی کناری از بابل و فائزه زندهدل از نکا در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.
در حفظ کل قرآن کریم، فاطمه نظری از بهشهر، محدثه زلیکانی از ساری و رقیه رضایی از ساری رتبههای اول تا سوم را کسب کردند.
در رشته ترتیل، عاطفه صبوری از بابلسر، فاطمه چالی ملکشاه از بابل و سیده صفیه بزرگی از ساری به ترتیب اول تا سوم شدند.
در دعاخوانی، سمیه ذوالفقاری از فریدونکنار رتبه نخست را کسب کرد و فاطمه رجبی از بهشهر و اکرمسادات نورانی از گلوگاه رتبههای دوم و سوم را به دست آوردند.
برگزیدگان خواهران زیر ۱۸ سال
در حفظ ۱۰ جزء، مطهره کیانی از نوشهر رتبه نخست و زهرا اسکندری از بهشهر رتبه دوم را کسب کردند. در حفظ ۲۰ جزء، سیده زهرا جلالی از بهشهر اول و هلنا وهابزاده از بابل دوم شد.
در رشته حفظ کل، فاطمه شیخبهایی از ساری، سیده زهرا جلالی از بهشهر و فاطمه ایومن از بهشهر رتبههای اول تا سوم را به دست آوردند.
در قرائت نیز محدثه کاظمی از بابلسر رتبه نخست و سیده کیمیا کیانپور از بابل رتبه دوم را کسب کردند.
بر اساس این گزارش، نفراتی که موفق به کسب امتیازهای لازم شدهاند به عنوان نمایندگان استان مازندران در مرحله کشوری مسابقات قرآن کریم اوقاف حضور خواهند یافت.
آیین اختتامیه چهلونهمین دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف مازندران نیز با حضور مسئولان، داوران، شرکتکنندگان و خانوادههای آنان در سالن بصیرت آستان مقدس امامزاده ابراهیم آمل برگزار و از برگزیدگان این دوره تجلیل شد.
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