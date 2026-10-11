خسارت ۳ تا ۵ میلیارد تومانی بارندگی به مزارع پرورش ماهی شهرستان انگوت

محمد اله‌بخش، درگفتگو با خبرنگار، اظهار کرد: در پی بارش باران در شهرستان انگوت، سه مزرعه پرورش ماهی دچار خسارت شده‌اند.

وی افزود: از مجموع مزارع آسیب‌دیده، دو مزرعه از نظر تجهیزات و بخش مکانیزاسیون خسارت دیده‌اند و در یک مزرعه نیز حدود ۲ هزار قطعه ماهی تلف شده است.

مدیرکل شیلات استان اردبیل با اشاره به برآورد اولیه خسارت‌های واردشده به این واحدهای پرورش ماهی بیان کرد: میزان خسارت وارده به سه مزرعه، بر اساس ارزیابی‌های اولیه، بین ۳ تا ۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

اله‌بخش خاطرنشان کرد: میزان دقیق خسارت‌های وارده پس از بررسی و ارزیابی‌های تکمیلی مشخص خواهد شد.